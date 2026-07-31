Zeci de mii de oameni, migranţi cu toţii, au intrat cu forţa în enclava nord-africană Ceuta, dinspre Maroc. Valuri de oameni, la propriu, au trecut graniţa mai ceva ca la un campionat de înot.

Aproximativ 49.000 de migranți au intrat în enclava spaniolă Ceuta dinspre Maroc în decurs de 24 de ore, estimează autoritățile, potrivit BBC. Ore întregi au petrecut în apă, iar alţii au venit cu bărcile gonflabile, ca să păcălească frotiera. Toţi au dat, în final, nas în nas cu trupele trimise din Madrid.

"Protejarea frontierelor externe ale Uniunii reprezintă o parte esențială a eforturilor noastre de combatere a migrației ilegale. Suntem în contact cu autoritățile competente în legătură cu situația în evoluție din Ceuta", a afirmat Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne și migrație.

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Se întâmplă fix ce s-a întâmplat în 2021, când 10.000 de oameni au intrat în Ceuta în doar două zile. Marocul spune că Spania şi Uniunea cooperează pentru a controla cumva sosirile, dar Rabatul tot a fost acuzat că a folosit fluxurile ca să facă presiune pe vecinii europeni.

"Mă bucur să fiu aici. A fost o experiență foarte grea prin care am trecut. Polițiștii au încercat să ne oprească, dar cu determinare, am putea veni aici". "Ei bine, am înotat 200 de metri în mare. Singura modalitate prin care văd situația este ca Spania să facă ca Donald Trump și să înceapă să deporteze", au spus migranţii.

Spania a trimis militari în Ceuta

Spania a trimis militari în Ceuta pentru a sprijini Garda Civilă și pentru a menține ordinea, după ce zeci de mii de oameni au trecut frontiera dinspre Maroc. Mulți au ocolit înot gardul de la graniță pentru a ajunge pe teritoriul spaniol, relatează Reuters și AFP, potrivit Mediafax.

Cel puțin 18 persoane au murit în timpul traversării. Mai multe dintre victime s-au înecat, iar altele ar fi fost călcate în picioare în busculada produsă în apropierea gardului de la plaja Tarajal.

Rachid Sbihi, liderul unei asociații locale care îi reprezintă pe angajații Gărzii Civile, a descris situația drept o "criză umanitară gravă".

"Oamenii continuă să intre. Forțele suplimentare care au sosit îi ajută doar pe răniți și participă la operațiunile umanitare", a declarat acesta.

Mii de migranți, printre care și copii neînsoțiți, au rămas fără adăpost și dorm în parcuri sau pe trotuare. Alții se deplasează fără o destinație clară pe străzile orașului.

Mai mulți migranți au mers pe străzile orașului și le-au mulțumit polițiștilor spanioli, strigând: "Adio, Maroc, salut, Spania".

Pedro Sanchez, vizită programată în Ceuta

Premierul spaniol Pedro Sánchez urmează să ajungă vineri în Ceuta, alături de ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska. Cei doi vor vizita punctul de frontieră Tarajal, potrivit unui comunicat al Guvernului de la Madrid.

Polițiștii și agenții Gărzii Civile au încercat să îi îndrume pe migranți către centrul local de primire, însă numărul mare al persoanelor sosite a depășit capacitatea autorităților locale. Noul val de migranți a provocat și tensiuni între Spania și Italia. Guvernul italian a cerut joi suspendarea Spaniei din spațiul Schengen, iar autoritățile de la Madrid l-au convocat pe ambasadorul Italiei pentru explicații.