Elveția caută 85.000 de angajați și oferă salarii de 7.000 de euro pe lună. Meseriile cel mai bine plătite

Elveţia caută angajaţi străini în 2026, iar unele dintre cele mai bune oportunităţi sunt disponibile în IT, sănătate, inginerie, finanţe şi construcţii. Pentru unele poziţii, salariile pot depăşi 193.000 de euro pe an, însă angajatorii elveţieni au şi cerinţe stricte pentru candidaţii din străinătate.

Candidat la un interviu de angajare - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Elveţia rămâne una dintre cele mai atractive destinaţii pentru cei care vor să lucreze în străinătate. Cu una dintre cele mai scăzute rate ale şomajului din Europa, de doar 2,3% în ianuarie 2026, potrivit Secretariatului de Stat pentru Economie (SECO), companiile recrutează tot mai mult din afara ţării pentru a acoperi lipsa de personal. În prezent, Elveţia a făcut apel pentru 85.000 de angajaţi străini care ar putea aplica pentru posturi în diverse domenii, unde salariile ajung şi la 7.000 de euro pe lună.

IT-ul conduce clasamentul celor mai bine plătite joburi

Cel mai mare deficit de angajaţi este în tehnologie, potrivit site-ului de recrutare CV-Swiss.com. Companiile caută dezvoltatori software, ingineri DevOps şi cloud, experţi în securitate cibernetică, specialişti în inteligenţă artificială şi data scientists.

Articolul continuă după reclamă

Salariile pornesc de la aproximativ 96.000 de euro pe an pentru un specialist aflat la început de carieră şi pot depăşi 193.000 de euro anual pentru profesioniştii cu experienţă. Cele mai multe oferte sunt în Zürich, Basel şi Lausanne.

Faţă de 2024, numărul posturilor vacante din IT şi domeniul digital a crescut cu 35%, iar salariul median este de aproximativ 139.000 de euro pe an.

Spitalele au nevoie urgentă de personal medical

Printre domeniile cu cea mai mare nevoie de angajaţi se numără şi sănătatea.

Spitalele recrutează asistenţi medicali, medici specialişti, ingineri biomedicali şi tehnicieni de laborator, în special în cantoanele Geneva, Vaud şi Berna. Numărul posturilor disponibile a crescut cu 22%, iar deficitul de personal calificat rămâne unul dintre cele mai mari din ţară.

Inginerii şi specialiştii în automatizare sunt la mare căutare

Companiile din industrie recrutează ingineri mecanici şi electrici, specialişti în automatizare şi manageri de proiect.

Industria ceasurilor, producţia de maşini-unelte şi sectorul aerospaţial continuă să creeze locuri de muncă, mai ales în regiunea Arcului Jura şi în centrul Elveţiei.

Numărul ofertelor din inginerie este cu 18% mai mare decât în 2024.

Finanţele şi construcţiile continuă să recruteze

În sectorul financiar sunt căutaţi analişti cantitativi, specialişti în conformitate (compliance), experţi în blockchain şi administratori de averi.

Totodată, construcţiile au nevoie de ingineri structurali, şefi de şantier şi arhitecţi specializaţi în renovarea energetică. Cererea este alimentată de proiectele de infrastructură şi de tranziţia energetică, iar numărul locurilor de muncă din domeniu a crescut cu 15%.

De ce caută Elveţia atât de mulţi angajaţi

Cererea ridicată de personal este explicată de mai mulţi factori.

Generaţia "baby boomer" se pensionează, iar zeci de mii de posturi rămân vacante în fiecare an. În acelaşi timp, digitalizarea economiei accelerează, iar investiţiile în inteligenţă artificială, cloud computing şi securitate cibernetică cresc cererea de specialişti.

Potrivit Oficiului Federal de Statistică, populaţia activă a Elveţiei ar putea scădea cu 5% până în 2030 în lipsa migraţiei. De asemenea, ICTswitzerland estima încă din 2025 că ţara va avea un deficit de aproximativ 40.000 de specialişti IT până în 2028.

Salarii mari şi un nivel ridicat de trai

Pe lângă salariile atractive, Elveţia oferă infrastructură modernă, un sistem de sănătate performant şi un nivel ridicat de siguranţă.

Salariul median este de aproximativ 7.275 de euro pe lună, potrivit Oficiului Federal de Statistică.

Oraşele Geneva, Lausanne, Neuchâtel şi Fribourg sunt atractive pentru vorbitorii de limbă franceză, iar pentru multe dintre locurile de muncă din această regiune nu este obligatorie cunoaşterea limbii germane.

Ce aşteaptă angajatorii de la candidaţii străini

Deşi piaţa muncii este deschisă recrutării internaţionale, standardele rămân ridicate.

Angajatorii cer un CV redactat după modelul elveţian, care include fotografie profesională, are două-trei pagini şi menţionează nivelul limbilor străine conform Cadrului European Comun de Referinţă, mai scrie site-ul de recrutare.

Sunt apreciate certificările lingvistice, precum DELF, DALF, Goethe sau Cambridge, iar diplomele trebuie să fie recunoscute sau în curs de recunoaştere prin Secretariatul de Stat pentru Educaţie, Cercetare şi Inovare.

Recrutorii verifică în mod sistematic referinţele profesionale şi calificările, iar candidaţii care demonstrează că înţeleg piaţa muncii şi cultura organizaţională din Elveţia au un avantaj în procesul de selecţie.