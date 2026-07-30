Furtunile au cam fost cap de afiş luna aceasta, iar canicula a afectat puţine zone şi pentru puţine zile. Dar începe august, iar apoi vine septembrie care în ultimii ani a fost ca o extensie a verii. Meteorogul Simona Căpșună ne spune cum va fi luna august.

România se pregătește pentru un început de august canicular, cu temperaturi care se vor apropia de 40 de grade Celsius în vestul țării. Primele avertizări meteorologice au intrat deja în vigoare, iar valul de căldură este așteptat să se extindă în zilele următoare și spre sudul țării, inclusiv în București.

"Avem un august, una peste alta, canicular și secetos. Dar începem cu un cod galben de caniculă. El a intrat în vigoare chiar astăzi, vizează partea de câmpie din vestul țării, deci Câmpia de Vest, unde temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius. Dar este doar începutul, pentru că deja de mâine avem și primul cod portocaliu de caniculă. E adevărat vizează tot vestul țării și sunt convinsă că de acum încolo așa vor fi multe zile, cu aceste coduri, cel puțin în două culori, galben și portocaliu, care vizează această caniculă.

Temperaturile deja se așteaptă să ajungă spre 40 de grade Celsius la umbră în vestul țării, la finalul săptămânii, inclusiv în București, unde noi am fost destul de feriți, să avem deja 35 de grade și mai mult de săptămâna viitoare", spune meteorologul Observator.

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Peste 1.000 de avertizări pentru furtuni în luna iulie

Luna iulie a fost marcată de numeroase episoade de instabilitate atmosferică. Au fost emise peste 1.000 de avertizări nowcasting, valabile pentru perioade scurte, cele mai multe vizând furtuni.

"Problema este că acele furtuni au venit foarte localizate. Noi avem o situație cât de cât bună undeva pe aici prin partea de Muntenia, prin sudul Transilvaniei, dar în restul țării este secetă de diferite grade, chiar cu secetă extremă cel puțin pe extremitățile de vest și de est ale țării, iar situația nu este deloc bună", mai spune specialistul ANM.

Dunărea se apropie de minimul istoric

Situația este îngrijorătoare și în ceea ce privește debitul Dunării. Fluviul colectează apă dintr-o mare parte a Europei Centrale, iar deficitul de precipitații din această regiune a contribuit la scăderea accentuată a nivelului apei.

"Într-adevăr, Dunărea adună ape din aproape toată Europa Centrală. Acolo a fost adevărata problemă care a dus la acest minim istoric. Toată săptămâna viitoare va fi în scădere. Vom ajunge la un debit la intrarea în țară de 1500 de metri cu pe secundă. Este cu un pic peste minimul istorii din 1985, de 1400 de metri cu pe secundă. Este o situație, într-adevăr, foarte gravă și deloc îmbucurătoare, avându-se în vedere că ploi nu sunt anunțate nici la noi în țară. Toată luna august este secetoasă. Deci, ploile, deși erau oricum puține.

În Europa Centrală am văzut că zilele viitoare, într-adevăr, vor mai veni niște fronturi atmosferice care vor aduce ploi, dar sunt fronturi din acestea de vară. Trec foarte repede ploile, cum am mai spus, sunt strict localizate și mai este un aspect pe care îl uităm. Gândiți-vă că, după anul 1950, Dunărea în întregime, toți afluenții, treptat toți afluenții, săi de diferite grade, până la cei mai mici, au fost îndiguiți și pe toate aceste ape curgătoare au fost construite baraje.

Or, în momentul acela, apa de care e nevoie, în cazul în care ești într-o țară în care este secetă, o ții, practic, în bazinul hidrografic din spatele barajului respectiv. Deci, poate dacă Dunărea ar fi curs în mod normal și toate apele curgătoare nu ar fi avut aceste baraje, noi aici, unde avem Dunărea de jos, la finalul ei, nu am fi avut această problemă", mai spune meteorologul Simona Căpșună.

Cât privește vremea pentru vacanțele românilor, aceasta se anunță bună. "E foarte bine la munte, ploile vor fi tot mai puține, este răcoare acolo și nu sunt așa mari probleme nici cu radiația solară, temperaturi ce vor ajunge la 25 de grade, deci tocmai bine, și la mare e foarte bine toată luna, dar, din punctul meu de vedere, temperaturi un pic cam mari. Peste 25-26 de grade Celsius la umbră pe plajă este foarte mult și trebuie mare, mare grijă. Suntem încă un an cu radiație solară destul de puternică, eu mă refer la cea ultravioletă care e dăunătoare și trebuie să avem grijă", a conchis specialistul ANM.