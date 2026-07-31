Ieri un preţ, azi alt preţ. Dar clar nu unul care să ne încânte. Băgăm motorină şi benzină cât să nu ni se stingă pompa din bord, pentru că ambele s-au scumpit din nou peste noapte.

În acest moment, cele mai mari creșteri se văd la motorina standard și benzina premium, unde, în doar ultimele 24 de ore, prețul minim a crescut cu 10 bani pe litru.

În acest moment, prețul motorinei standard este cuprins între 10 lei și 42 de bani și 10 lei și 53 de bani pe litru. Iar benzina standard se vinde între 9 lei și 36 de bani și 9 lei și 44 de bani pe litru.

Dacă vorbim despre sortimentele premium, atunci prețurile sunt și mai mari, ajungând până la 11 lei și 33 de bani pentru un litru de motorină sau 10 lei și 2 bani pentru benzină.

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Consiliul Concurenței spune că urmărește toate aceste scumpiri pentru a verifica modul în care se reflectă la pompă aceste prețuri, care cresc de la o zi la alta.

Săptămâna aceasta clar nu a fost o plăcere pentru niciun şofer să meargă cu maşina. Fiecare kilometru parcurs a însemnat încă puţin consum de motorină sau benzină. Picătură cu picătură, am ajuns din nou la pompă, unde ne-au lovit preţurile. Cum să mai conduci cu drag şi cum să te bucuri de confort, când bagi motorină cât să nu ţi se stingă pompa din bord? N-am mai avut aşa preţuri la staţiile din România.

Parcă am zâmbit puţin când am văzut că "cel mai mic preţ" şi-aşa mare a fost de 10 lei şi 32 de bani. Nu a fost nevoie decât să treacă puţin timpul şi, iată, am ajuns la 10 lei şi 53 de bani astăzi. De ieri şi până acum, 5 bani în plus. Dar ştim că nu avem încotro, deci trebuie să facem plinul măcar o dată, ca să nu ne trezim cu maşina paralizată în mijlocul drumului. Strict pentru săptămâna aceasta, am scos mai bine de 25 de lei mai mult din buzunar.

Dacă opţiunea de motorină standard nu e disponibilă - cum am văzut că s-a întâmplat zilele trecute - înseamnă că n-ai decât să te lipseşti de şi mai mulţi bani: 11 lei şi 33 de bani e cea premium. Cu patru bani mai mult de ieri până azi. Deci, din rău în mai rău.

Şi continuăm cu benzina, unde deja putem spune că vorbim de... oameni norocoşi. Cei care vor să alimenteze scot aproape 9 lei 50 pentru un plin. Parcă nici nu îndrăznim să visăm că va rămâne aşa.

Totuşi, bucuria nu-i la fel de mare pentru cei care optează pentru benzină premium. Aici, într-adevăr, se simte diferenţa, pentru că astăzi vorbim de puţin peste 10 lei pe litru. Valul acesta de scumpiri, care pare că nu se mai termină odată, are legătură cu decizia Kazahstanului de a întrerupe livrările de petrol.

Totuşi, autoritățile de la Astana au anunțat că exporturile vor fi reluate.

Preţuri motorină şi benzină

MOTORINĂ STANDARD

Cel mai mic: 10,42

Cel mai mare: 10,53

MOTORINĂ PREMIUM

Cel mai mic: 10,84

Cel mai mare: 11,33

BENZINĂ STANDARD

Cel mai mic: 9,36

Cel mai mare: 9,44

BENZINĂ PREMIUM

Cel mai mic: 9,84

Cel mai mare: 10,02