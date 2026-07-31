Flăcările nu ţin cont de granițe. De zile întregi, vedem că Europa arde, iar focul se plimbă dintr-o parte în alta. Ba în Spania, ba în Franţa, surprinzător, chiar în Marea Britanie. Acum a ajuns şi în Grecia, unde românii îşi fac vacanţele. Parcă nici nu se stinge bine un incendiu, că altul izbucnește: dacă cei din Ávila și Madrid au scăpat de starea de urgență, locuitorii altor regiuni abia acum simt cât de periculos e focul de fapt. Se mai vede, uneori, şi luminiţa de la capătul tunelului: incendiul din Gironde, care a mistuit peste 40.000 de hectare de pădure, a fost stins în mare parte.

Incendiul de pe Insula Paros din Grecia a ajuns peste noapte până aproape de casele oamenilor. Vântul a suflat atât de tare încât a mutat focul cu repeziciune dintr-o parte în altă în câteva minute.

8.000 de oameni au fost evacuaţi şi din satul Agía Galíni din Creta. Blocaţi pe plaje sau în apropiere de ţărm, zeci de oameni au fost salvaţi pe mare de Garda de Coastă.

Pompierii români, trimiși în sprijinul Greciei

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"Turiştii peste noapte au fost evacuaţi şi duşi la o sală de sport în apropiere de Mires. Până în prezent, totul este bine", a spus Florentina Stoica, româncă stabilită în Creta.

Din ţară, ministerul Afacerilor Externe sfătuieşte românii care merg în Grecia să aibă grijă dacă ajung în regiunea Attica de lângă Atena, Peloponez, insulele Evia, Lesbos, Chios, Samos, dar si Cicladele şi insula Creta. De azi, grecii contează şi pe sprijinul pompierilor din ţara noastră, care vor sta acolo până la 15 septembrie.

Incendiile reizbucnesc în Castilia și León

Când părea că incendiile erau pe cale să se stingă în Spania, focul a luat-o iar din loc în Castilia și León. Cel mai îngrijorător este însă incendiul din Zamora, în Parcul Natural Arribes del Duero. În primele 24 de ore, a ars aproape 11.000 de hectare pe un perimetru de 75 de kilometri.

Între timp, în regiunea Avila din Spania, oamenii se intorc în oraşele facute scrum.

"Această casă a ars în totalitate. Au rămas din ea doar pereții din piatră și câteva țigle din acoperiș. Iar un pic mai jos, mai multe mașini au fost făcute scrum de focul violent. Totul într-o noapte. O noapte în care flăcările au avansat extrem de rapid din cauza vântului puternic", a transmis Cristi Popovici, reporter Observator.

Prim-ministrul Pedro Sánchez a anunțat că Ávila și Madrid nu mai sunt acum în stare de urgenţă.

Bilanț sumbru după incendiile din Gironde

Şi în Franţa lucrurile par să stea ceva mai bine. 84.000 de locuitori au primit permisiunea de a se întoarce la casele lor, în nouă comune din Gironde.

"Trebuie să facem tot ce putem pentru a preveni reizbucnirile, a răci solul oriunde este posibil sau cel puțin a-i reduce temperatura, deoarece aceasta rămâne foarte ridicată", a decarat Jean-Luc Gleyze, Președintele Consiliului Departamental din Gironde.

După zile întregi de eforturi de stingere a flăcărilor, bilanţul e sumbru: 42.000 hecatare făcute scurm şi 231 de pompieri răniţi doar în Gironde. Totuşi, pericolul nu a trecut. Douăzeci și unu de departamente vor fi azi sub cod portocaliu de caniculă. În regiunea Var, unde sunt şi pompierii români, incendiul izbucnit ieri la Brignoles este acum ținut sub control.

Evacuări și incendii și în Turcia și Marea Britanie

În Turcia, cea mai afectată este zona Seydikemer din sud-vestul ţării. În Marea Britanie, sute de turişti au fost evacuaţi din regiunea Suffolk, după ce un incendiu s-a apropiat periculos de mult de cea mai mare centrală nulceară a ţării.