UE a lansat un program de 30 mld. € pentru 7 gigafabrici AI. Ţările care se luptă să atragă investiţiile

Uniunea Europeană accelerează investițiile în inteligența artificială și lansează un program de până la 30 de miliarde de euro pentru construirea a șapte centre de date de mari dimensiuni. Proiectul face parte din strategia Bruxelles-ului de a reduce decalajul față de Statele Unite și China în cursa pentru dezvoltarea tehnologiilor AI, relatează Politico .

Centru de date AI. Fotografie cu scop ilustrativ - Sursa: Profimedia

Comisia Europeană a deschis oficial procesul prin care vor fi selectate consorțiile care vor construi așa-numitele "gigafabrici AI", infrastructuri esențiale pentru antrenarea modelelor avansate de inteligență artificială.

Șapte centre de date pentru inteligența artificială

Planul prevede realizarea a patru centre de dimensiuni mai mici, echipate cu între 25.000 și 75.000 de cipuri specializate pentru AI, și a trei centre de mari dimensiuni, care vor funcționa cu până la 100.000 de astfel de cipuri.

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Comisia Europeană estimează că proiectele câștigătoare vor fi selectate la începutul anului viitor, iar constructorii vor avea la dispoziție 18 luni pentru finalizarea lucrărilor.

Pentru fiecare dintre proiectele mai mici, finanțarea publică poate ajunge la un miliard de euro, în timp ce marile centre de date ar putea primi până la două miliarde de euro.

Finanțare publică și privată

Potrivit Comisiei Europene, este vorba despre cel mai mare parteneriat public-privat lansat până acum de Uniune în domeniul inteligenței artificiale.

Executivul european a rezervat deja un miliard de euro pentru acest program și intenționează să aloce încă patru miliarde de euro prin viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Restul fondurilor ar urma să provină din investiții private.

În total, investițiile în cele șapte centre de date ar putea ajunge la aproximativ 30 de miliarde de euro.

Pentru a putea participa la selecție, fiecare consorțiu trebuie să beneficieze de sprijinul unui guvern național.

Germania, Grecia, Portugalia, Italia și Spania susțin proiectele pentru centrele de mari dimensiuni, în timp ce Cehia, Danemarca, Finlanda, Franța și Polonia concurează pentru găzduirea centrelor mai mici.

Inițiativa a atras deja critici din partea unor europarlamentari și reprezentanți ai industriei, care se întreabă dacă va exista suficientă cerere pentru capacitatea de calcul creată și dacă Europa nu va rămâne dependentă de tehnologia americană, având în vedere că cele mai performante cipuri AI sunt produse în prezent în Statele Unite.

În plus, construirea unor astfel de centre de date ridică probleme legate de consumul ridicat de energie și apă, într-un context în care dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale pune presiune tot mai mare asupra infrastructurii energetice.

Comisia Europeană susține însă că cererea pentru putere de calcul este deja foarte mare și le cere participanților să demonstreze că proiectele vor respecta criterii stricte de sustenabilitate și eficiență energetică.