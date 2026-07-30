Finlanda îi invită pe oameni să descopere gratuit stilul de viață care a transformat-o într-una dintre cele mai fericite țări din lume. Printr-un program special, participanții selectați primesc un sejur fără costuri în Finlanda și iau parte la sesiuni ghidate despre echilibru, natură și bunăstare, pentru a experimenta direct modul de viață finlandez.

Vacanţă gratuită în Finlanda. Turiştii pot descoperi cum trăiesc unii dintre cei mai fericiți oameni din lume - Profimedia

Una dintre cele mai cunoscute inițiative este Masterclass of Happiness, un program creat de Visit Finland, prin care participanți selectați din întreaga lume au ocazia să petreacă timp în Finlanda și să participe la sesiuni ghidate despre bunăstare, natură, alimentație, sănătate și echilibru în viața de zi cu zi. Programul a fost conceput pentru a arăta cum sunt aplicate principiile stilului de viață finlandez, într-o experiență practică, nu doar prin informații teoretice.

Participanții sunt ghidați de experți locali și pot explora patru direcții principale: relația cu natura și stilul de viață, sănătatea și echilibrul, designul și rutina zilnică, precum și alimentația și starea de bine.

Educația finlandeză, disponibilă și online

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Pe lângă experiențele dedicate turiștilor și participanților internaționali, Finlanda investește puternic în accesul liber la educație. Universitățile finlandeze oferă numeroase cursuri online de tip MOOC (Massive Open Online Courses), disponibile pentru oricine dorește să învețe, multe dintre ele fiind gratuite.

Un exemplu devenit cunoscut la nivel mondial este Elements of AI, un curs dezvoltat de Universitatea din Helsinki împreună cu compania Reaktor, care își propune să explice bazele inteligenței artificiale într-un limbaj accesibil chiar și persoanelor fără pregătire tehnică. Inițiativa a atras participanți din numeroase țări și a fost creată pentru a face tehnologia mai ușor de înțeles pentru publicul larg.

Universitățile și instituțiile educaționale finlandeze oferă, de asemenea, cursuri deschise în domenii precum educație, tehnologie, științe sociale și dezvoltare personală. Agenția Națională Finlandeză pentru Educație promovează accesul la materiale și oportunități de învățare pentru persoane de toate vârstele.

Model bazat pe natură, echilibru și învățare continuă

Inițiativele Finlandei reflectă o strategie mai amplă prin care țara își promovează valorile: apropierea de natură, un ritm de viață echilibrat și accesul la educație pe tot parcursul vieții.

Prin programe precum Masterclass of Happiness și prin platformele de învățare online, Finlanda încearcă să transmită că bunăstarea nu ține doar de confortul material, ci și de relația cu mediul, comunitatea și propria dezvoltare.