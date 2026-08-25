S-a trezit cu o factură la apă de 8.000€, echivalentul a 300 de băi pe zi. Ce a descoperit pensionarul

Un britanic s-a trezit cu o factură la apă de aproape 8.200 de euro, după ce apometrul a înregistrat un consum de peste un milion de litri în mai puțin de o lună. Când a verificat contorul, a descoperit că acesta indica un consum de 54.000 de litri în doar 24 de ore, echivalentul a aproximativ 300 de băi.

Mick Foy, în vârstă de 64 de ani, locuiește împreună cu soția sa, Debbie, într-o casă cu trei dormitoare din Ditton, în Kent. Cei doi au avut facturi constante ani la rând, până când, în luna iulie, au fost contactați de compania de apă South East Water.

Reprezentanții companiei i-au spus că noul consum era ieșit din comun. Mick a încercat să afle când a început problema, însă răspunsul primit nu l-a ajutat prea mult: consumul neobișnuit putea să fi apărut oricând în cele șase luni dinaintea lunii iulie.

Compania a înghețat factura și a promis că va trimite un instalator pentru a verifica situația. Mick nu a mai așteptat însă până la vizita programată și a mers să verifice singur apometrul. "Se învârtea întruna, cu o viteză nebunească. Pur și simplu o luase razna", a povestit bărbatul.

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A notat valoarea indicată de contor și a revenit după 24 de ore. Atunci a văzut că apometrul înregistrase un consum suplimentar de 54.000 de litri de apă, suficient pentru a umple aproximativ 300 de căzi, scrie The Mirror.

Pentru Mick, situația nu avea nicio explicație. Într-o locuință privată, spune el, nu exista niciun loc prin care să poată dispărea o asemenea cantitate de apă fără ca problema să fie evidentă. Între 24 iulie și 13 august, contorul a înregistrat o creștere de 1.212.428 de litri, adică suficientă apă pentru a umple peste 6.700 de căzi.