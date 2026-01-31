America e pe un butoi cu pulbere. Pentru a doua săptămână la rând, mii de oameni din Minneapolis au ieşit în stradă, ca să-şi exprime revolta împotriva agenţilor ICE şi a politicilor susţinute de Donald Trump. Los Angeles, Boston, New York şi San Francisco s-au alăturat mişcării de protest.

Mii de oameni au ieşit vineri în stradă în Minneapolis, iar elevi şi studenţi din întreaga SUA au organizat greve şi proteste pentru a cere retragerea agenţilor federali de imigraţie din Minnesota, după ce doi cetăţeni americani au fost împuşcaţi mortal de agenţi ICE.

În cadrul unei zile naţionale de protest, elevi şi profesori din California până în New York au părăsit şcolile, pe fondul mesajelor contradictorii venite din partea administraţiei Trump cu privire la o eventuală reducere a Operaţiunii "Metro Surge".

Sub ofensiva federală privind imigraţia, preşedintele Donald Trump a trimis 3.000 de agenţi federali în zona Minneapolis, de cinci ori mai mulţi decât efectivele Poliţiei din Minneapolis.

În centrul oraşului, în frig extrem, câteva mii de oameni, familii cu copii, vârstnici, activişti tineri, au protestat faţă de operaţiune şi faţă de tacticile folosite. Katia Kagan, fiica unor imigranţi evrei ruşi, a declarat că luptă pentru "visul american" care i-a adus pe părinţii ei în SUA. O altă participantă, Kim, instructor de meditaţie, a numit operaţiunea "un atac fascist în toată regula asupra cetăţenilor".

Aproximativ 50 de profesori dintr-un cartier apropiat de locurile unde Alex Pretti şi Renee Good au fost împuşcaţi mortal au mers la marş, iar muzicianul Bruce Springsteen a urcat pe scenă la un eveniment caritabil organizat în memoria celor doi, interpretând piesa sa "Streets of Minneapolis".

Proteste au avut loc în întreaga ţară, organizatorii anunţând 250 de manifestaţii în 46 de state, sub sloganul "Fără muncă. Fără şcoală. Fără cumpărături. Opriţi finanţarea ICE."

Donald Trump i-a acordat sprijin public secretarei pentru Securitate Internă, Kristi Noem, criticată intens şi vizată de cereri de demisie. Trump a afirmat că Noem "a făcut o treabă foarte bună" şi că "dezastrul de la frontieră" ar fi fost "rezolvat".

Între timp, la nivel federal, şeful interimar al biroului FBI din Minneapolis, Jarrad Smith, a fost înlăturat şi mutat la Washington. Biroul local FBI este implicat în anchetele privind focurile de armă şi într-un incident separat petrecut într-o biserică din St. Paul, unde fostul prezentator CNN, Don Lemon, a fost arestat şi ulterior inculpat. Lemon a pledat nevinovat şi a declarat că nu va fi "reducat la tăcere".

Potrivit unui document intern citat de The New York Times, agenţii ICE au primit instrucţiuni noi care le extind autoritatea de a efectua arestări fără mandat, inclusiv pentru agenţii cu rang inferior.

Controversa privind politica imigraţiei ameninţă să declanşeze un blocaj bugetar la Washington, democraţii opunându-se finanţării Departamentului pentru Securitate Internă. Iar un sondaj Reuters/Ipsos arată că sprijinul public pentru politica de imigraţie a administraţiei Trump a scăzut la cel mai redus nivel din al doilea mandat.

Pe fondul reacţiilor negative, coordonatorul de la frontieră al Casei Albe, Tom Homan, a declarat la Minneapolis că agenţii vor reveni la operaţiuni ”mai ţintite”, însă guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, a pus sub semnul întrebării aceste promisiuni şi a cerut retragerea forţelor federale.

Proteste şi absenţe masive din şcoli au fost raportate şi în alte state: în Aurora (Colorado) şcolile s-au închis, iar în Tucson (Arizona) cel puţin 20 de instituţii au suspendat cursurile. La Chicago, Los Angeles, Brooklyn şi Long Beach, elevii au ieşit masiv în stradă cu mesaje anti-ICE.

