Protestele împotriva agenților anti-imigraţie se extind rapid în Statele Unite. Sute de oameni au ocupat un hotel de lux din New York. Furia americanilor se revarsă după împuşcarea asistentului medical din Minneapolis. Ancheta preliminară confirmă că doi ofițeri au tras în el deşi era deja imobilizat la pământ. Președintele Donald Trump insistă că a fost un incident nefericit.

Protestatarii au intrat cu forța într-un hotel de lux din centrul New York-ului, s-au baricadat pe hol şi le-au cerut directorilor să nu îi mai primească acolo pe agenţii anti-imigraţie.

Poliţiştii au intervenit de urgenţă şi au arestat peste 60 de oameni.

Un marș de protest a avut loc și în Oakland, California, unde oamenii au cerut desființarea agenției federale. O parlamentară democrată, care susţinea acelaşi lucru a fost atacată, însă, cu o substanţă necunoscută, la puţin timp după ce Donald Trump a criticat-o.

"Trebuie să desființăm definitiv ICE, iar secretarul Departamentului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, trebuie să demisioneze sau să fie supusă procedurii de destituire", a declarat Ilhan Omar, reprezentantă în Congres a statului Minnesota.

Donald Trump a criticat-o dur pe parlamentara care este imigrantă din Somalia.

"Ea vine dintr-o țară care este un dezastru. Probabil este considerată cea mai rea, nici măcar nu este o țară. Sunt buni la un singur lucru: pirateria. Dar nu mai fac asta. Știţi de ce? Pentru că primesc același tratament ca și traficanții de droguri: bum, bum, bum", a declarat Trump.

Tensiunile din Statele Unite au crescut după ce agenţii anti-imigraţie l-au omorât cu 10 gloanţe pe Alex Pretti, un asistent medical în vârstă de 37 de ani. Raportul preliminar arată că ofiţerii au tras în el la cinci secunde după ce un coleg le-a spus că bărbatul are un pistol. Deşi susţinător al dreptului de a deţine arme de foc, Donald Trump a criticat victima.

"Toată lumea din această încăpere ar considera asta un incident foarte nefericit. Toată lumea, cu excepția celor care sunt proști. Nu îmi place că avea o armă, nu îmi place că avea două încărcătoare pline", a declarat Donald Trump.

Scandalul Agenţiei Anti-imigraţie depășește granițele Statelor Unite. Primarul din Milano a criticat intenția americanilor de a trimite acolo astfel de agenți ca să îi păzească pe vicepreşedintele JD Vance şi pe secretarul de stat Marco Rubio în timpul Jocurilor Olimpice de luna viitoare.

"Sunt forțe de ordine care acționează în deplină ilegalitate. Pe lângă faptul că ucid, ilegalitatea înseamnă că intră în casele cetățenilor fără mandat", a declarat primarul Giuseppe Sala.

Controverse au apărut și în Elveția după ce presa locală a dezvăluit că agenții anti-imigraţie folosesc lansatoare de grenade produse în Ţara Cantoanelor.

