Reacția Kremlinului, după ce Trump s-a declarat dezamăgit că Putin nu vrea să oprească războiul din Ucraina

Donald Trump, care a declarat cu convingere săptămâna trecută că Putin "încearcă să rezolve" conflictul, a spus după convorbirea telefonică de joi că nu crede că liderul rus vrea să se oprească. Întrebat despre acest comentariu, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliştilor: "Bineînţeles, urmărim îndeaproape toate declaraţiile preşedintelui Trump". El nu a răspuns la criticile lui Trump faţă de Putin.

Peskov susţine că Putin i-a spus lui Trump că Rusia preferă să-şi realizeze scopurile în Ucraina prin mijloace politice şi diplomatice, dar că între timp va continua ceea ce numeşte "operaţiunea sa militară specială".

Donald Trump și Vladimir Putin au discutat joi despre Ucraina și alte subiecte într-o convorbire telefonică "sinceră și constructivă", potrivit Kremlinului. A fost șasea discuție cunoscută public între cei doi de la revenirea lui Trump la Casa Albă. În cadrul telefonului care a durat o oră, Putin i-a transmis ferm liderului de la Casa Albă că "Rusia nu va renunţa la obiectivele sale în Ucraina". Preşedintele american le-a spus apoi jurnaliştilor că este dezamăgit de Putin și că nu a făcut niciun progres cu el.

Articolul continuă după reclamă

"Sunt foarte dezamăgit de discuția pe care am avut-o astăzi cu președintele Putin, pentru că nu cred că a ajuns în acel punct (n.r.să vrea o înţelegere). Nu se află în acel punct. Sunt foarte dezamăgit. Ei bine, ce vreau să spun e că nu cred că vrea să se oprească. Și asta e păcat. Asta e războiul lui Biden, nu al meu. Nu s-ar fi întâmplat dacă aș fi fost eu președinte. Nu s-ar fi întâmplat. Așa că, într-un fel, a trebuit să mă implic, pentru că e războiul lui Biden și am fost prins la mijloc, exact cum s-a întâmplat cu imigrația și multe alte lucruri pe care le-au stricat. Dar nu am fost mulțumit de convorbire", le-a spus Trump ulterior reporterilor.

Trump a revenit la Casa Albă în ianuarie cu promisiunea de a pune capăt cu promptitudine unei "băi de sânge" în Ucraina.

