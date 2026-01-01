Raport CIA despre presupusul atac cu drone asupra reşedinţei lui Putin. Ce spun americanii

CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani, care contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, relatează CNN şi NBC News.

Directorul CIA, John Ratcliffe, l-a informat pe Trump miercuri cu privire la această evaluare, au spus oficialii citaţi de cele două posturi de televiziune.

Rusia a acuzat Ucraina că a vrut să lovească reşedinţa lui Putin

Rusia a acuzat public Ucraina că a încercat să lovească luni reşedinţa lui Putin de la Valdai, iar Trump a declarat reporterilor că liderul de la Kremlin i-a spus acest lucru la telefon. La momentul respectiv, preşedintele american a spus că este îngrijorat de acţiunea raportată, părând să-l creadă pe liderul rus, chiar dacă Ucraina a negat cu vehemenţă că ar fi în spatele unui astfel de atac.

"Nu-mi place. Nu e bine", a spus Trump, precizând că este "foarte supărat" după ce a auzit aceste lucruri. El a recunoscut însă că este "posibil" ca acuzaţia să fie falsă şi ca un astfel de atac să nu fi avut totuşi loc, apoi a adăugat: "Dar preşedintele Putin mi-a spus azi dimineaţă s-a întâmplat". Sursele CNN şi NBC News, citate de news.ro, au declarat că şeful CIA, John Ratcliffe, l-a informat ulterior pe Trump că CIA nu crede că este adevărat ceea ce i-a spus Putin.

Trump şi-a modificat discursul

Miercuri, Trump a părut să fi adoptat o atitudine mai sceptică, publicând într-o postare pe Truth Social un link către un editorial al New York Post cu titlul "Ameninţările lui Putin arată că Rusia este cea care stă în calea păcii". Comitetul editorial al tabloidului care în general este favorabil lui Trump a remarcat că este "interesant faptul că Putin, care a purtat un război brutal timp de aproape patru ani, consideră că orice act de violenţă în vecinătatea sa merită o indignare specială". De asemenea, editorialul afirmă că "orice atac asupra lui Putin este mai mult decât justificat".

"Dar iată problema: probabil că atacul cu drone nu a avut loc niciodată. (Preşedintele ucrainean Volodimir) Zelenski l-a negat cu vehemenţă. (Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri) Peskov a spus că ruşii nu pot furniza dovezi şi a îndemnat presa să creadă pe cuvânt Kremlinul. Nu, nu o vom face", a scris comitetul editorial. Afirmaţia lui Putin despre un presupus atac - şi evaluarea ulterioară a SUA că nu este adevărată, raportată pentru prima dată de Wall Street Journal - a venit în contextul discuţiilor intense conduse de Trump şi emisarii săi pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Putin a făcut această afirmaţie la o zi după ce Trump se întâlnise cu Zelenski la Mar-a-Lago şi se arătase optimist cu privire la progresele înregistrate în medierea unei păci. Unii oficiali europeni au avertizat că afirmaţia este o încercare a lui Putin de a sabota eforturile de pace, aruncând vina asupra ucrainenilor. Alţii au pus de la început la îndoială afirmaţia Rusiei. Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat miercuri că este vorba de o "distragere deliberată" a atenţiei.

Ministerul rus al Apărării a declarat miercuri că 91 de drone au fost lansate din nordul Ucrainei împotriva reşedinţei lui Putin din apropierea oraşului Valdai, în regiunea Novgorod din nord-vestul Rusiei. Mai mult de jumătate ar fi fost interceptate la câteva sute de kilometri distanţă, a declarat ministerul, fără a specifica cum a aflat că acestea erau destinate locuinţei din Valdai. Restul au fost interceptate luni deasupra regiunii Novgorod între ora 3:00 şi 8:30, ora locală, potrivit ministerului, care a publicat o hartă ce pretinde că arată traiectoria dronelor şi locul în care au fost ele doborâte.

Ca urmare, Kremlinul a anunţat că poziţia Rusiei în negocierile de pace va deveni mai inflexibilă, "se va înăspri", după cum a menţionat Peskov. Zelenski a respins vehement acuzaţiile Rusiei în postări pe reţelele sociale, acuzând Moscova că încearcă să saboteze negocierile de pace. "Rusia o face din nou, folosind declaraţii periculoase pentru a submina toate realizările noastre diplomatice comune cu echipa preşedintelui Trump", a scris Zelenski pe X. "Această presupusă poveste despre 'atacul asupra reşedinţei' este o invenţie totală, menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei, inclusiv la Kiev, precum şi refuzul Rusiei de a lua măsurile necesare pentru a pune capăt războiului. Minciuni tipice ruseşti", a punctat el. Apoi, în discursul de Anul Nou adresat compatrioţilor, el a lăsat să răzbată o undă de regret că "unii" încă mai cred minciunile Kremlinului.

