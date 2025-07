Putin a plecat brusc de pe scenă ca să vorbească la telefon cu Trump: "Nu vreau să-l fac să aștepte". VIDEO

Vladimir Putin se afla joi la un forum organizat de Agenția pentru Inițiative Strategice din Rusia, când a anunțat brusc că trebuie să plece pentru că are programat un apel telefonic cu Donald Trump și nu dorește să-l facă să aștepte.

"Din păcate, trebuie să încheiem, am un eveniment de protocol. Este programată o convorbire cu președintele SUA, nu știu, dacă nimic nu o va împiedica. Ce doriți să-i transmit din partea voastră?", a transmis Putin sălii.

"Aș dori să-i transmiteţi președintelui SUA o propunere: să facem un schimb de filme. Filme care vorbesc despre valorile noastre, pentru ca noi și ei să împărtășim puțin din ceea ce suntem cu adevărat, ce valori promovăm și cum le transmitem mai departe. Este foarte important... Și președintelui SUA, salutări din partea noastră, a tuturor", i-a răspuns Nikolay Dann, fondatorul unui club de cinema.

Articolul continuă după reclamă

"Vă rog, nu vă supărați. Înțeleg că am putea vorbi mai mult, dar ar fi ciudat să-l fac să aștepte (n.r. pe Trump). S-ar putea simți jignit", a completat ulterior Putin provocând râsete în sală.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După apelul telefonic pe care cei doi lideri l-au avut în luna martie, președintele rus a fost acuzat că l-a lăsat pe Trump să aștepte mai bine de o oră. Și atunci, înainte de apel, Putin vorbea la o conferință televizată cu oameni de afaceri ruși și chiar a glumit despre întârziere, când i s-a spus că se apropie ora apelului cu liderul american.

Trump, nemulţumit de Putin

Trump și Putin au discutat joi despre Ucraina și alte subiecte într-o convorbire telefonică "sinceră și constructivă", potrivit Kremlinului, fiind a șasea discuție cunoscută public între cei doi de la revenirea lui Trump la Casa Albă. În cadrul telefonului care a durat o oră, Putin a fost ferm: "Rusia nu va renunţa la obiectivele sale în Ucraina". Preşedintele american le-a spus apoi jurnaliştilor că este dezamăgit de Putin și nu crede că acesta va opri războiul din Ucraina.

"Sunt foarte dezamăgit de discuția pe care am avut-o astăzi cu președintele Putin, pentru că nu cred că a ajuns în acel punct (n.r.să vrea o înţelegere). Nu se află în acel punct. Sunt foarte dezamăgit. Ei bine, ce vreau să spun e că nu cred că vrea să se oprească. Și asta e păcat. Asta e războiul lui Biden, nu al meu. Nu s-ar fi întâmplat dacă aș fi fost eu președinte. Nu s-ar fi întâmplat. Așa că, într-un fel, a trebuit să mă implic, pentru că e războiul lui Biden și am fost prins la mijloc, exact cum s-a întâmplat cu imigrația și multe alte lucruri pe care le-au stricat. Dar nu am fost mulțumit de convorbire", le-a spus Trump ulterior reporterilor.

"Donald Trump a ridicat din nou problema unei încetări rapide a acțiunilor militare. Vladimir Putin a menționat că Rusia continuă să caute o soluție politică negociată la conflict", a transmis presei ruse consilierul prezidențial pe probleme de politică externă, Iuri Ușakov.

"Președintele nostru a mai afirmat că Rusia își va atinge obiectivele pentru eliminarea cauzelor binecunoscute care au dus la actuala stare de fapt, la actuala confruntare acută", a adăugat el. "Rusia nu va renunța la aceste obiective", a declarat Ușakov.

Marți, Putin a avut și o convorbire telefonică directă cu președintele Franței, Emmanuel Macron, prima după aproape trei ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelați la dispozitive inteligente pentru monitorizarea sănătății? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰