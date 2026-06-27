Chiar putem spune că tehnologia a ajuns la un nou nivel! A apărut şi robotul care cerşeste! A fost văzut pe o stradă din China. Maşinăria a avut şi o explicaţie pentru gestul său: avea nevoie de bani pentru ca să îşi încărce bateria care nu ţine decât două ore.

Un robot a fost văzut pe o stradă din China implorându-i pe oameni să-l ajute financiar. Potrivit Futurism, incidentul s-a produs în orașul Chengdu din China. Robotul umanoid a avut și o explicație: el avea nevoie de bani pentru a-și încărca bateria care nu ține decât două ore. Robotul a stat în genunchi și cu mâinile împreunate, implorând mila trecătorilor. Imaginile au arătat și câțiva trecători care au aruncat fise și bancnote în farfuria din fața robotului.

Se pare că totul a fost o farsă pusă la cale de o persoană necunoscută. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru gluma stradală. În schimb, imaginile cu robotul cerșetor au devenit virale în mediul online.

Pe aplicația de socializare chineză Rednote au fost făcute numeroase glume pe seama incidentului. Unii au spus că roboții o duc și ei prost în actuala criză mondială, iar alții s-au întrebat dacă „își vor pierde chiar și cerșetorii locurile de muncă în viitor?”.

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Oricum, robotul care cerșește a scos în evidență boom-ul roboticii din China. Țara a doborât recorduri consecutive pentru implementarea roboticii industriale.

De asemenea, în China se construiesc numeroși roboții umanoizi folosiți în diverse domenii precum producția industrială, marketingul, securitatea și comerțul.