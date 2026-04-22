Salariu de 70.000 euro şi cazare gratuită. Se caută un angajat "de încredere" în UK

O familie înstărită din Marea Britanie caută un angajat "prietenos şi de încredere". Anunţul a atras imediat atenţia datorită beneficiilor: un salariu de 70.000 de euro pe an, cazarea şi toate utilităţile acoprite. Iar totul doar pentru a avea grijă de câinele cuplului, scrie presa italiană.

Anunţul a devenit viral, după ce o agenţie din UK a publicat cerinţele angajatorilor. Jobul presupune să ai grijă în permanență de câine. Nu e vorba doar de mâncare, ci și de a-i urmări atent starea de sănătate și de a ține un jurnal cu activitățile zilnice, mesele și vizitele la veterinar.

În același timp, persoana angajată trebuie să aibă grijă și de casă: să primească livrările, să supravegheze proprietatea când familia este plecată și să se ocupe de mici sarcini administrative.

Se caută o persoană liniștită, discretă și de încredere, care să respecte intimitatea familiei. Programul este, în mod normal, de duminică până joi, dar poate varia atunci când proprietarii sunt acasă.

Iubirea pentru animale este un criteriu obligatoriu, iar experiența în administrarea locuințelor sau în lucrul cu familii private reprezintă un avantaj. Pentru cine își dorește un stil de viață calm și organizat, acest job este unul dintre cele mai neobișnuite și bine plătite din domeniu.

