Femeie ofiţer din Forţele Navale Române, rănită în timpul unui test cu drone. Compania ar ascunde defecţiuni

După un incident grav în care degetele unui oficial al Marinei SUA au fost parţial secţionate în timpul unui test cu drona V-BAT, compania Shield AI susţinea că a rezolvat problemele de siguranţă. Însă incidentul s-a repetat, de data aceasta fiind rănită o oficială din cadrul Forţelor Navale Române. Forţele Navale Române au semnat un acord cu Shield AI care ar urma să coste aproximativ 30 de milioane de dolari, arată o investigaţie Reuters.

Potrivit Reuters, care citează un purtător de cuvânt al MApN, mâna unei oficiale din cadrul Forţelor Navale Române a fost prinsă în elicea unei drone V-BAT pe 12 mai, în timpul unui exerciţiu de instruire organizat de Shield AI pe o ambarcaţiune aflată în largul coastelor statului Texas. Accidentul i-a provocat secţionarea a două degete şi fracturarea unui al treilea.

Incidentul, care nu fusese raportat anterior, vine într-un moment în care Shield AI încearcă să depăşească ani de probleme tehnice şi îngrijorări privind siguranţa dronei V-BAT, potrivit interviurilor realizate de Reuters cu 21 de foşti angajaţi, directori din industrie şi investitori, precum şi unei analize a unei plângeri depuse de un avertizor de integritate (whistleblower), a unui proces privind acuzaţii de mediu de lucru ostil şi a unor prezentări interne ale companiei.

Angajaţi concediaţi după semnalarea problemelor şi accidente evitate la limită

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Reuters a descoperit că V-BAT s-a prăbuşit de peste 50 de ori în ultimele 18 luni, că mai mulţi angajaţi care au semnalat probleme de siguranţă au fost concediaţi şi că un avion Cessna, la bordul căruia se aflau un angajat Shield AI şi copilul acestuia, a fost nevoit să efectueze o manevră de evitare pentru a preveni o coliziune în aer cu o dronă V-BAT.

Shield AI ar fi ascuns, de asemenea, deficienţe tehnice ale dronei V-BAT, care costă aproximativ 1 milion de dolari, pentru a obţine contracte militare, potrivit unei plângeri depuse în luna mai la Biroul Judecătorilor Administrativi al Departamentului american al Muncii.

Shield AI a preluat V-BAT, o aeronavă fără pilot cu decolare şi aterizare verticală (VTOL), proiectată pentru utilizări militare, după achiziţia Martin UAV în 2021.

Ce spune Shield AI despre incidente

Nici actualul director, nici fostul director al companiei nu au acordat un interviu pentru Reuters. Într-un comunicat transmis agenţiei, Shield AI a afirmat că are un istoric solid în materie de siguranţă şi a apărat performanţa dronelor sale, precizând că "incidentele operaţionale sunt frecvente" pentru o aeronavă precum V-BAT.

"V-BAT rămâne una dintre cele mai testate operaţional aeronave VTOL aflate în serviciu în prezent", a transmis compania, adăugând că drona a acumulat 18.000 de ore de zbor din 2019.

Shield AI susţine că incidentul din 12 mai a fost provocat de "o încălcare a procedurilor de siguranţă stabilite, nu de un defect al produsului", fără să precizeze despre ce încălcare a fost vorba.

MApN a transmis că investighează incidentul şi că este prematur să fie trase concluzii privind responsabilitatea sau posibilitatea prevenirii accidentului. Reprezentanta României a fost supusă unor intervenţii chirurgicale pentru reataşarea degetelor pe 12 şi 16 mai la University Medical Center New Orleans. Starea ei s-a deteriorat ulterior şi a fost transferată la Walter Reed National Military Medical Center din Maryland, unde se afla încă la data de 25 mai, potrivit ministerului.

Forţele Navale Române, care au semnat anul trecut un acord de 30 de milioane de dolari cu Shield AI pentru dronele V-BAT, au transmis că acest contract rămâne în vigoare.

Shield AI, evaluată la 12,7 miliarde de dolari

Shield AI, evaluată la 12,7 miliarde de dolari într-o rundă de finanţare din martie condusă împreună cu JPMorgan, a devenit una dintre cele mai importante companii de tehnologie militară din Silicon Valley. Firma se prezintă drept un furnizor-cheie de drone şi software autonom pentru modernizarea Pentagonului, în contextul războaielor din Ucraina şi Orientul Mijlociu şi al tensiunilor tot mai mari cu China privind Taiwanul.

În februarie, vicepreşedintele american JD Vance se afla într-o vizită în Armenia când i-a fost prezentat cel mai nou model V-BAT, vândut în cadrul primelor livrări de armament ale Washingtonului către această ţară.

"Uitaţi-vă la chestia asta! […] Va face lucruri extraordinare pentru voi", a spus Vance într-un videoclip publicat pe LinkedIn, în timp ce inspecta drona.

Şi alte startup-uri din domeniul dronelor au întâmpinat probleme în cursa pentru livrarea rapidă a tehnologiilor noi pe câmpul de luptă. Reuters a relatat anterior despre alte companii ale căror drone s-au prăbuşit, precum şi despre teste ale Marinei SUA cu nave autonome eşuate după ce ambarcaţiuni fără pilot s-au ciocnit între ele.

Însă Shield AI avea o mentalitate de Silicon Valley, de tipul "fake it ‘til you make it" (n. red. – prefă-te până-ţi iese), a declarat Jacob Miller, fost manager de produs şi autorul plângerii în care susţine că a fost concediat după ce a semnalat probleme privind siguranţa zborurilor.

Această filosofie, spune el, este "aplicată unor echipamente care pot provoca răni grave imediate oamenilor şi militarilor".

Miller a intentat, de asemenea, un proces împotriva Shield AI şi a directorului Trey Lindsey, susţinând că a fost concediat după ce a ridicat probleme de siguranţă. Compania a transmis că nu poate comenta un litigiu în desfăşurare.

Se înmulţesc accidentele cu drone V-BAT

Shield AI a fost fondată în 2015 de antreprenorul în tehnologie Ryan Tseng şi de fratele său Brandon, fost membru al trupelor Navy SEAL. Compania a fost printre primele startup-uri finanţate prin capital de risc care au încercat să reducă dominaţia marilor contractori tradiţionali ai Pentagonului, precum Lockheed Martin şi RTX.

Însă, odată cu dezvoltarea rapidă şi vânzarea V-BAT către peste şase armate străine, drona companiei a continuat să se confrunte cu probleme repetate care nu erau vizibile public.

În ultimele 18 luni, peste 50 dintre cele aproximativ 200 de drone V-BAT modernizate gestionate de Shield AI în flota sa internă au fost distruse în accidente produse în timpul testelor sau antrenamentelor, potrivit unor persoane familiarizate cu situaţia.

La un eveniment NATO desfăşurat în Portugalia în septembrie pentru prezentarea sistemelor militare fără pilot, o dronă V-BAT a aterizat forţat pe pistă, potrivit Reuters.

În februarie, Shield AI a anunţat suspendarea zborurilor timp de câteva săptămâni pentru a identifica motivele unei serii grave de accidente, inclusiv unul care a provocat un incendiu de vegetaţie în Texas, unde au ars peste 16 hectare.

Shield AI nu a comentat informaţiile privind prăbuşirile flotei interne, dar a afirmat că clienţii săi au raportat doar 10 "incidente operaţionale" de la începutul lui 2025, când V-BAT a fost modernizată.

Whistleblower: Shield AI ar fi ascuns incidentele faţă de clienţi

Atunci când au apărut probleme tehnice, compania ar fi încercat să le ascundă clienţilor militari, potrivit plângerii lui Miller. Potrivit acestuia, în timpul unui test, Shield AI ar fi transmis armatei elene că o dronă V-BAT zbura autonom, deşi aceasta era controlată manual de un pilot.

Miller afirmă, de asemenea, că Shield AI ar fi modificat sau eliminat date din rapoartele interne privind accidentele pentru a crea "o imagine fals favorabilă" asupra performanţei V-BAT.

Potrivit acestuia, datele revizuite au fost folosite pentru obţinerea unor contracte cu Naval Air Systems Command şi cu armatele din Grecia, Japonia, Norvegia, Taiwan şi Ucraina.

În iulie, angajaţii Shield AI testau o nouă funcţie prin care dronele V-BAT ar fi trebuit să detecteze şi să evite alte aeronave. Doi angajaţi aflaţi într-un avion Cessna au fost nevoiţi să schimbe direcţia pentru a evita o posibilă coliziune după ce drona nu a detectat avionul. În aeronavă se afla şi fiul minor al unuia dintre angajaţi.

Cel puţin trei angajaţi care au ridicat probleme de siguranţă în ultimele 18 luni au fost concediaţi sau au părăsit compania, potrivit surselor citate.

Pentagon, contract cu Shield AI pentru X-BAT

Shield AI promovează acum X-BAT, o dronă mai mare şi mai nouă, care ar urma să coste aproximativ 30 de milioane de dolari şi este proiectată să zboare alături de avioane de luptă ca "dronă de sprijin autonomă".

Compania ar fi primit recent un contract din partea Pentagonului pentru X-BAT. Într-o prezentare din aprilie consultată de Reuters, Shield AI solicita Pentagonului 500 de milioane de dolari pentru dezvoltarea a patru prototipuri X-BAT până în 2029, compania urmând să contribuie la acoperirea costului total de 1,3 miliarde de dolari. Reuters nu a putut determina valoarea finală a contractului.

X-BAT ar urma să folosească aceleaşi sisteme de control al zborului ca V-BAT, potrivit unei prezentări făcute guvernului indian anul trecut.

"Recunoaştem că riscul este inerent dezvoltării tehnologice şi inovării şi îl considerăm un proces esenţial de învăţare pentru îndeplinirea mandatului Departamentului: asumarea riscurilor, testarea limitelor şi livrarea rapidă şi la scară largă a capabilităţilor", a declarat un purtător de cuvânt al Pentagonului, întrebat dacă instituţia este îngrijorată de faptul că X-BAT se bazează pe tehnologia V-BAT.