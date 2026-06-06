Papa Leon al XIV-lea a aterizat sâmbătă la Madrid, prima etapă a unei vizite de stat de şapte zile în Spania, centrată în jurul temelor sociale şi legate de migraţie, informează AFP şi Reuters.

Întâmpinat la aeroport de Felipe al VI-lea şi de Letizia, regele şi regina Spaniei, Leon al XIV-lea va merge apoi la Palatul Regal unde va ţine un discurs după care, în cursul după-amiezii, va vizita un centru social, urmând apoi să participe la o veghe de rugăciune lângă stadionul Santiago Bernabeu, unde sunt aşteptaţi circa 400.000 de tineri.

La bordul aeronavei care l-a transportat de la Roma la Madrid, suveranul pontif a spus că face această călătorie pentru a da un exemplu lumii întregi despre ceea ce înseamnă respectul pentru viaţa umană, potrivit Reuters.

În timpul zborului, Suveranul Pontif a recunoscut în faţa jurnaliştilor că pedofilia în Biserică "este o rană încă deschisă" şi că intenţionează să continue să o combată, aşa cum a făcut-o întotdeauna de-a lungul vieţii sale.

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"Putem transmite un mesaj foarte bun, al carităţii şi respectului pentru fiecare fiinţă umană'', le-a spus el reporterilor.

Vizita papei în Spania, care va dura din 6 până în 12 iunie, este aşteptată să atragă un număr mare de credincioşi şi va fi, de asemenea, primul papă care se adresează parlamentului spaniol.

Itinerarul primului papă american include opriri la Madrid, Montserrat şi Barcelona, unde va inaugura cel mai nou turn al catedralei Sagrada Familia, faimoasa bazilică modernistă care a devenit cea mai înaltă biserică din lume.

În ultimele două zile ale vizitei, Leon va călători în insulele spaniole Tenerife şi Gran Canaria, în largul coastei de vest a Africii, unde se va întâlni cu migranţi şi organizaţii dedicate ajutorării lor.