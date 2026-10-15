Sebastian Stan şi Cristian Mungiu au cucerit America la mai bine de o saptamana de la prima proiectie in Statele Unite. Filmul regizorului român a avut încasări promiţătoare în wekendul de debut, deşi a fost difuzat în doar patru cinematografe.

Înainte de lansarea oficială de pe 23 octombrie, Fjord a putut fi urmărit în acest weekend în patru săli din New York şi Los Angeles. Sălile au fost arhipline, o adevărată performanţă având în vedere reticenţa americanilor faţă de producţiile străine. Pelicula a convins însă şi criticii. Are un scor de 90% pe site-ul de recenzii Rotten Tomatoes şi a încheiat pe locul 22 la boxx-office-ul american. A înregistrat încasări de 124.000 de dolari.

În ultimele săptămâni, Sebastian Stan a făcut turul televiziunilor pentru a promova producţia lui Cristian Mungiu. La Daily Show, discuţia a ajuns rapid la originile româneşti ale starului şi la asemănarea cu personajul din film, un imigrant român din Norvegia.

Sebastian Stan: "Am crescut într-un spirit foarte tradițional românesc"

"Am crescut într-un spirit foarte tradițional românesc, est-european. Pur și simplu nu voiam să fiu deloc diferit. Dar simțeam și rușine pentru că eram diferit și pentru că veneam din țara din care veneam. Adică, România are un trecut comunist, iar acest lucru a avut o mare influență, asupra modului în care am crescut, în sensul că mă temeam foarte tare să vorbesc despre locul de unde veneam și să mi-l asum", a declarat Sebastian Stan pentru The Daily Show.

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În centrul atenției s-a aflat și Cristian Mungiu, care a ținut să lanseze un avertisment subtil publicului: să nu caute în "Fjord" rețeta filmelor cu supereroi produse la Hollywood, ci să se pregătească pentru o experiență cinematografică complet diferită.

"Cred că cinematograful nu a fost inventat doar pentru ca tu să te simți confortabil și să privești acele filme care sunt pe placul publicului larg. Ar trebui să-i încurajăm pe oameni să înțeleagă că este în regulă să reflecteze și să pună întrebări după ce vizionează un film. Şi, chiar dacă filmul îți provoacă o stare de disconfort, acest lucru are scopul de a-ți stimula spiritul critic", a declarat Cristian Mungiu, regizor.

Fjord este primul film al lui Cristian Mungiu cu dialoguri în limba engleză, română şi norvegiană şi este propunerea României la ediţia din acest an a galei Oscar, la categoria "Cel mai bun lungmetraj internațional".