De peste 30 de ani, succesul creatorului de modă Ralph Lauren poartă şi amprenta unui român. Daniela Codarcea a făcut ani de zile costume şi scenografie pentru filmele celebre din România anilor 80. Avea o carieră extraordinară, dar îi lipsea ceva esenţial - libertatea. America i-a oferit asta şi ceva in plus. Şansa de intra în echipa unuia dintre cei mai cunoscuţi creatori de modă ai planetei.

"Realitatea nu mai contează pentru că trebuie sa vindem un "dream" pentru cei care vor să cumpere haine. Noi ne ocupăm cu acest vis.", spune Daniela Codarcea Kamiliotis.

Noi, adică şi ea - Daniela Codarcea Kamiliotis. Unul dintre oamenii care se ocupa cu visele, la New York, în una dintre cele mai importante echipe. Echipa lui Ralph Laurent.

"Am lucrat 32 de ani în fashion și am plecat la 29 de ani din România, deci am lucrat la Ralph mai mult decât am trăit în România", mărturisește Daniela.

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De la scenografia filmelor românești, la visul american

În România anilor '70 Daniela era o fată care iubea pictura și teatrul. Așa că, atunci când și-a ales meseria, a combinat cele două pasiuni și s-a făcut scenograf și creator de costume.

"Am făcut cu Daneliuc două filme, Croazieră și Proba de Microfon, după care am făcut cu Alexa Visarion, Înghițitorul de săbii, și cu Dan Pița, Dreptate în lanțuri", povestește românca.

Era, cum s-ar spune, pe val. O carieră extraordinară i se arăta la orizont. Doar că orizontul, în România comunistă de atunci, era maxim până la Costinești. Norocul îi face însă un semn discret Danielei, din larg. Radu Beligan o trimite la o bursă de specializare în America. Unde intră direct în atelierul lui Theoni Aldredge, cea care în 1975 câștigase Oscarul pentru costumele din Marele Gatsby.

"Am lucrat cu ea ca asistentă timp de o lună. Ea mi-a spus că eu aș fi foarte bună pentru ea să lucrez mai departe la un film", mai spune Daniela.

Dar a trebuit să se întoarcă în România, pentru că se termina bursa. Însă gândul îi rămăsese la țara care îi arătase cum e să trăiești și să creezi liber, într-o lume ca un spectacol permanent.

"Pentru că vreau să am libertatea de a vorbi, libertatea să călătoresc. Știi, în timpul ăla nu era atât de ușor nimic", adaugă Daniela.

A plecat din România cu 90 de dolari și o ladă

În 1985 a fugit din România. Mai întâi, în Grecia: "Am plecat cu o ladă, o ladă făcută în teatru, o cutie de wood și cu microbuzul, așa am plecat din România. Și cu 90 de dolari."

Aproape un an, a pictat și așa a strâns bani ca să plece mai departe. Ar fi rămas în Grecia, dar cineva i-a spus că pentru asta ar trebui să se mărite cu un grec. Ori pe ea o aștepta iubitul în Germania.

"Am sunat la prietenul meu în Germania și mi-a răspuns mama lui care mi-a spus: «Dar tu nu poți să vii, trebuie mai întâi să îți termini facultatea». Am închis telefonul și am spus: «Eu am hotărât să mă duc, eu plec în America»", precizează românca.

25 de ani în universul modei americane

Pe 26 august 1986 a ajuns în America. Iar fix după un an s-a măritat cu un grec. Pe care l-a întâlnit la New York. Viața ei e un lung șir de scene surprinzătoare, desprinse parcă din filmele regizorilor cu care ea a lucrat în România. Daniela și-a construit, dincolo de Ocean, o viață spectaculoasă, bazându-se doar pe talent autentic românesc și libertate originală din America. Lucra la costumele unui spectacol Oedip când cineva a intrat la ea în casă și a văzut niște schițe.

"Și zice: Vai, Ralph caută pe cineva pentru home collections care să fie un artist adevărat. Te interesează să lucrezi?", adaugă designerul.

Bineînțeles că da, a spus ea. Așa a intrat în universul Ralph Lauren, unde s-a ocupat de colecția pentru casă: "La început când m-au angajat acolo, am făcut genul ăsta de stucătură, un fel de tehnică în care am făcut cu spatula totul. Și Ralph a fost overwarmed, s-a mirat și a zis: «Vai, dar nu trebuie să lucrezi cu mine. De mâine vii sus, la women collection». Și cineva a zis: «Dar Daniela nu cred că e available, ea e la home collection», și eu am zis: «No, I am available. I am coming»."

25 de ani a fost inspirație și creator de concept pentru colecțiile de damă semnate Ralph Lauren. Acum Daniela se ocupă exclusiv de bijuteriile care sunt purtate în prezentările de modă. <ambiantă prezentare>

"Eu îi raportez lui Ralph, he is my boss. El vrea să îl inspir, toate trăsnăile sunt acceptate. M-a lăsat să creez nu după regulile lui, nu după classification, ci pur și simplu pentru dream, pentru vis", spune Daniela.

România pe care a luat-o cu ea peste Ocean

"Când mă uit în urmă nu am niciun regret. Nu am niciun regret că am plecat", adaugă românca.

Dar nu a uitat niciodată de unde a plecat. În casa ei, pe un perete, sunt fragmente din România care i-a încăput într-o valiză, dar i-a rămas pentru totdeauna în inimă.

Iar în bucătărie, miroase întotdeauna a sarmale.