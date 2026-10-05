Cristian Mungiu cucereşte America. Filmul său, Fjord, a avut premiera la New York, în prezenţa unuia dintre protagonişti, actorul Sebastian Stan. Peste două mii de oameni au fost în sală, români şi americani deopotrivă, şi toţi au fost de acord, la final, că au asistat la un film eveniment. Acesta face parte din turneul de promovare pe care filmul Fjord îl face în drumul său către Oscar, unde este deja considerat favorit. Teodora Tompea şi Cristian Tamaş au surprins, la New York, imagini şi declaraţii inedite.

În faţa unei săli cu peste 2 mii de oameni, din inima New Yorkului, filmul Fjord se dezvăluie - cu emoţie, suspans şi controverse.

Cristian Mungiu, regizorul, era acolo, discret, în întunericul sălii. Voia să simtă energia şi reacţiile oamenilor. Publicul din New York, ştie orice regizor, e extrem de pretenţios. Aşa că, prima impresie a spectatorilor, după ce au ieşit din sala de cinema, poate conta, uneori, mai mult decât recenziile criticilor.

"Mi-a plăcut foarte mult, un film inteligent, fără să îţi explice cum funcţionează lumea, doar să îţi pui întrebări"

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"Cred că e o temă importantă a zilelor noastre, cum pot oameni cu valori diferite să trăiască pe aceeaşi planetă"

"Ne-a plăcut foarte mult. Cred că e filmul meu favorit anul ăsta", au spus spectatorii.

"Publicul din New York este foarte exigent pentru că sunt foarte multe filme din toată lumea care vin aici, sunt foarte mult expoziţii mişto au un gust foarte rafinat, să zicem, şi în acelaşi timp sunt şi foarte direcţi, dacă nu le place, o să spună chestia asta", spune o româncă.

Fjord în regia lui Cristian Mungiu, un real succes, proiecția oficială a avut loc la New York cu peste 2 mii de oameni , în egală măsură oameni din comunitatea românească dar și cetățeni americani care spun că au fost impresioonati. Pe de o parte de tema pe care Cristian Mungiu a ales-o pentru că lasă loc de discuții și de fapt asta își și dorește regizorul. Sebastian Stan, în rol principal, a fost prezent și el și pentru o sesiune de Q and A pe aceeași scenă cu Cristian Mungiu și desigur din delegație face parte și Tudor Panduru care este director de imagine.

În aceeaşi formulă, au fost toţi protagoniştii unei şedinte foto la care a luat parte şi Annabelle Wallis, iubita lui Sebastian Stan, care tocmai a devenit mamă acum 2 luni. Motiv pentru care Cristian Mungiu şi-a oferit şi serviciile de bonă.

Cristian Mungiu şi Sebastian Stan, împreună în turneul de promovare a filmului

Deocamdată, merg împreună în turneul american de promovare a filmului. Aseară Cristian Mungiu și Sebastian Stan au fost vedete la Bafta Tea Party, un eveniment exclusivist organizat tradițional la New York de către Academia de film britanică, înaintea marilor gale de premii din industria cinematografică.

Fjord s-a înscris automat în cursa pentru Oscar după ce a câştigat Palme D'or la Cannes şi l-a transformat pe Cristian Mungiu în unul din cei 10 regizori ai lumii care are în palmares două trofee de acest fel. Până acum, Fjord a fost inclus în selecțiile a peste 50 de festivaluri de film din toată lumea şi a fost achiziționat pentru distribuție în aproximativ 100 de țări. Pelicula e considerată favorită la Oscar în 2027, atât la categoria film străin, cât și la cel mai bun regizor, scenariu, rol principal masculin și feminin.

Așteptăm criticile pentru că sunt foarte importante pentru ceea ce va urma, pentru zilele următoare, pentru că vor urma și alte proiecții care vor fi fie pentru critici, fie pentru publicul larg. Turneul continuă în Statele Unite, în New York, în Los Angeles și în Boston și desigur că toată lumea speră ca acest film să aibă mai mult decât șanse reale ale premiilor Oscar.