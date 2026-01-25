Sondaj Avangarde: 44% dintre români cred că ţara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace

Mai puțin de jumătate dintre români, mai precis 44%, consideră că țara noastră ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele american Donald Trump, indică un sondaj realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde și citat de Agerpres.

Potrivit cercetării sociologice, 36% dintre cei chestionaţi nu sunt de acord cu această propunere, iar 20% fie nu au vrut să răspundă, fie nu ştiu.

Cei cu studii superioare au răspuns cu "Da" în proporţie de 38%, cu "Nu" - 40%, iar 22% fie nu au răspuns, fie nu ştiu.

În cazul celor cu studii medii, 44% au spus "Da", 38% - "Nu", iar 18% nu ştiu sau nu au răspuns.

Cei cu studii sub nivelul de liceu, 49% au considerat că România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace, 30% sunt împotrivă, iar 21% nu ştiu sau nu au răspuns.

69% dintre români consideră că Nicuşor Dan trebuia să participe la Davos

Datele sondajului mai relevă că 69% dintre cei chestionaţi consideră că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să participe la Forumul Economic de la Davos, 22% sunt de părere că nu trebuia să participe, în timp ce 9% fie nu au răspuns, fie nu au ştiut să răspundă la întrebare.

Dintre cei cu studii superioare, 66% au răspuns cu "Da" la această întrebare, 24% - "Nu", iar 10% nu au răspuns sau au spus că nu ştiu.

În ceea ce priveşte persoanele cu studii medii, 70% au răspuns cu "Da", 20% cu "Nu", iar 10% nu au răspuns sau nu ştiu. În cazul celor cu studii mai puţin decât liceul, 74% au răspuns "Da", 18% - "Nu" şi 8% fie nu au răspuns, fie nu ştiu.

Doar 2% dintre români, mulţumiţi de activitatea pe plan extern a preşedintelui

Conform aceluiaşi sondaj, doar 2% dintre cei chestionaţi se declară foarte mulţumiţi de activitatea pe plan extern a preşedintelui Nicuşor Dan, 14% sunt mulţumiţi, 25% au spus că sunt nici mulţumiţi, nici nemulţumiţi, 34% sunt nemulţumiţi, 21% sunt foarte nemulţumiţi, iar 4% fie nu au răspuns, fie nu ştiu.

Cu studii superioare şi foarte mulţumiţi şi mulţumiţi de activitatea pe plan extern a preşedintelui sunt 22% dintre cei chestionaţi, nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi - 49%, nici mulţumiţi, nici nemulţumiţi - 22%, iar 7% nu ştiu sau nu au răspuns.

Dintre cei cu studii medii, 14% sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi, 25% nu sunt nici mulţumiţi, nici nemulţumiţi, 60% sunt nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi şi 1% nu ştiu sau nu au răspuns.

În cazul celor cu studii mai puţin decât liceul, 4% sunt mulţumiţi, 28% nici mulţumiţi, nici nemulţumiţi, 40% sunt nemulţumiţi, 25% sunt foarte nemulţumiţi, iar 3% nu au răspuns sau nu ştiu.

60% dintre români cred că NATO ne-ar apăra dacă am fi atacaţi de Rusia

La întrebarea "În cazul în care România ar fi atacată militar de către Rusia, credeţi că NATO ne va apăra?", 60% dintre subiecţii cercetării sunt de părere că da, 27% - nu, iar 13% nu au răspuns sau nu ştiu.

Cei cu studii superioare au răspuns cu "Da" în proporţie de 55% la această întrebare, cu "Nu" - 30% şi "Nu ştiu" sau "Nu răspund" - 15%.

În ceea ce îi priveşte pe cei cu studii medii, 61% consideră că România ar fi apărată de NATO în cazul unui atac militar din partea Rusiei, 25% nu cred acest lucru, iar 14% nu ştiu sau nu au răspuns.

În cazul celor cu studii mai puţin decât liceul, 67% au răspuns cu "Da", 20% cu "Nu", iar 13% nu ştiu sau nu au răspuns.

Câţi români au încredere în NATO, ONU şi instituţiile UE

Referitor la încrederea în instituţii, 62% dintre cei intervievaţi au încredere în NATO, în timp ce 30% mai degrabă nu au încredere, iar 8% nu au răspuns.

În cazul ONU, jumătate dintre cei chestionaţi au încredere în această instituţie, 40% mai degrabă nu au încredere, iar 10% nu au răspuns.

În UE au încredere jumătate dintre români, 45% mai degrabă nu au, în timp ce 5% nu au răspuns. De asemenea, 62% mai degrabă nu au încredere în Parlamentul European, 33% au încredere, iar 5% nu au răspuns.

În Comisia Europeană au încredere doar 32% dintre români, în timp ce 55% mai degrabă nu au, iar 13% nu au răspuns.

Sondajul de opinie al Avangarde a fost realizat în perioada 22 - 23 ianuarie. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului fiind multi-stratific probalistic. În cadrul sondajului au fost chestionate 820 de persoane cu vârsta de 18 ani şi peste, eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, fiind de +/- 3,3%.

