Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Document Ce cadouri a primit Nicușor Dan în 2025 și cât valorează fiecare. Lista Administrației Prezidențiale

Administrația Prezidențială a publicat lista oficială a cadourilor primite de președintele României, Nicușor Dan, în anul 2025, cu ocazia unor acțiuni de protocol.

de Redactia Observator

la 31.01.2026 , 12:03
Ce cadouri a primit Nicușor Dan în 2025. Lista completă, publicată de Administrația Prezidențială - Hepta

Potrivit documentului, valoarea totală a bunurilor primite este de aproape 10.000 de euro.

Printre cele mai valoroase daruri se numără:

  • O fotografie înrămată, din piele Ettinger, cu autografele Regelui Charles al III-lea și ale Reginei Camilla, estimată la 3.400 euro;
  • Un tablou tradițional brodat din Coreea (Hungbae), simbol al dinastiei Chosun, 950 euro;
  • Un stilou de colecție S.T. Dupont și o plăcuță cu numele străzii "Nicolae Titulescu" din Paris, 650 euro.
Articolul continuă după reclamă

Lista continuă cu obiecte decorative, plachete, tablouri, albume, monede comemorative, căni din porțelan și statuete, toate păstrate în patrimoniul Administrației Prezidențiale, conform legii.

Cadourile sunt de natură simbolică și reflectă, în general, statutul diplomatic al vizitelor oficiale.

Documentul complet poate fi consultat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan cadouri 2025 administratia prezidentiala
Înapoi la Homepage
Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni?
Observator » Evenimente » Ce cadouri a primit Nicușor Dan în 2025 și cât valorează fiecare. Lista Administrației Prezidențiale