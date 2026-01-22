Putin, dispus să dea la Consiliul de Pace condus de Trump 1 miliard $ din fondurile înghețate ale Rusiei

Donald Trump a declarat miercuri, la Davos, că Vladimir Putin a acceptat invitaţia sa de a se alătura "Consiliului pentru Pace", considerat drept un concurent al ONU, transmite AFP. Ulterior, liderul de la Kremlin a transmis că e dispus să dea la Consiliul de Pace 1 miliard de dolari din fondurile înghețate ale Rusiei.

"A fost invitat. A acceptat", le-a spus preşedintele american jurnaliştilor, inclusiv AFP, la Davos, în Elveţia. Vladimir Putin anunţase anterior că a cerut diplomaţiei de la Moscova să studieze invitaţia înainte de a răspunde.

"Ministrul rus de externe a fost însărcinat să studieze documentele care ne-au fost trimise şi să se consulte cu partenerii noştri strategici pe această temă", a declarat Putin într-o şedinţă guvernamentală. "Numai după aceea vom putea răspunde invitaţiei care ne-a fost adresată", a adăugat el, mulţumindu-i în acelaşi timp lui Trump pentru iniţiativă.

Putin, dispus să contribuie cu 1 mld. $

Putin a mai afirmat că Rusia ar putea contribui cu miliardul de dolari solicitat ca taxă de intrare din "activele ruseşti îngheţate sub administraţia americană precedentă" din cauza războiului din Ucraina.

"În ceea ce privește Consiliul pentru Pace, da, într-adevăr am primit un mesaj personal din partea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, prin care suntem invitați să ne alăturăm unui nou organism internațional pe care îl înființează, Consiliul pentru Pace.

În primul rând, vreau să îi mulțumesc președintelui SUA pentru această ofertă. Rusia a sprijinit întotdeauna și continuă să sprijine orice eforturi menite să consolideze stabilitatea internațională. De asemenea, remarcăm rolul pe care actuala administrație americană îl joacă în încercarea de a găsi o cale de ieșire din criza ucraineană.

În ceea ce privește participarea Rusiei la acest Consiliu pentru Pace, Ministerul de Externe a fost instruit să analizeze cu atenție documentele pe care le-am primit și să se consulte cu partenerii noștri strategici. Abia după aceea vom fi în măsură să oferim un răspuns oficial.

Propunerea pe care am primit-o se referă în principal la Orientul Mijlociu și, în special, la găsirea unor soluții pentru problemele urgente cu care se confruntă poporul palestinian, precum și pentru situația umanitară extrem de gravă din Gaza.

Și aici este punctul principal: orice proces care va fi lansat trebuie să contribuie efectiv la avansarea către o soluționare pe termen lung a conflictului israeliano-palestinian, bazată pe deciziile relevante ale ONU. Și trebuie să țină cont de nevoile și dorințele fundamentale ale poporului palestinian.

Asta include reconstrucția Gazei și a infrastructurii sale sociale de bază: sistemul de sănătate, alimentarea cu apă și asigurarea unor livrări stabile de alimente. Astfel, chiar înainte de a decide dacă vom participa oficial la Consiliul pentru Pace, având în vedere legăturile speciale ale Rusiei cu poporul palestinian, am putea, cred eu, să trimitem 1 miliard de dolari americani către Consiliu. Folosind active rusești care au fost înghețate sub administrația americană anterioară".

Pe de altă parte, comentând dorinţa lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, Vladimir Putin a afirmat că această problemă "nu preocupă absolut deloc" Rusia. El a acuzat, totuşi, Danemarca că a "considerat întotdeauna Groenlanda ca o colonie" şi că a "tratat-o într-un mod destul de dur, ca să nu spun crud".

