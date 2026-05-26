Un bărbat de 38 de ani, angajat al unei bănci, a făcut infarct în timp ce era la muncă. Cum a fost salvat

Un bărbat de 38 de ani, angajat al unei bănci din municipiul Târgu Jiu, a intrat în stop cardio-respirator, în timp ce se afla la locul de muncă. Bărbatul a fost salvat de doi medici de la UPU Târgu Jiu, situată în apropierea băncii.

Cei doi medici au intervenit direct întrucât în momentul apelului la 112 nu era disponibilă nicio ambulanţă cu medic.

"Medicii din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu au reuşit o intervenţie contracronometru salvatoare de viaţă. Dr. Maddy Huzu, medic şef al UPU–SMURD, şi dr. Aura Obrocea, medic de medicină de urgenţă, au readus la viaţă un bărbat în vârstă de 38 de ani, care a suferit un stop cardio-respirator chiar la locul de muncă. Incidentul critic a avut loc la sediul agenţiei BRD din municipiul Târgu-Jiu, situat în proximitatea Unităţii de Primiri Urgenţe", informează, marţi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Tîrgu Jiu.

Colegii bărbatului au sunat la 112, însă pentru că în acel moment nicio ambulanţă cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Gorj nu era disponibilă, a fost solicitat sprijinul direct al personalului din spital, fiind trimisă şi o autospecială.

Prima care a ajuns la pacient a fost şefa UPU-SMURD, care a început imediat manevrele de resuscitare. În scurt timp, i s-a alăturat al doilea medic.

"Împreună cu echipa de SAJ Gorj, medicii au făcut toate eforturile omeneşti posibile, aplicând protocolul avansat de suport vital. Datorită reacţiei ultrarapide şi profesionalismului celor doi medici de urgenţă, inima tânărului de 38 de ani a reînceput să bată, acesta fiind stabilizat şi preluat pentru îngrijiri medicale de specialitate. Un elicopter SMURD va prelua pacientul şi îl va transfera, în scurt timp, la un spital din Bucureşti. Potrivit medicilor, tânărul este cunoscut cu probleme cardiace, iar intervenţia rapidă a personalului medical i-a salvat viaţa", mai precizează sursa citată.

