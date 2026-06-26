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Video Statuia "Bârfa satului", furată dintr-o piaţă din Germania, găsită într-o casă din Buzău

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.06.2026, 17:03 | Modificat la 26.06.2026, 17:08

O statuie furată din patrimoniul Germaniei a fost găsită în România, după luni de căutări. Piesa din bronz, care face parte din ansamblul monumental "Bârfa satului", a fost descoperită de polițiști într-o localitate din județul Buzău.

Opera de arta, de aproximativ un metru și jumătate înălțime, se afla in locuința unui bărbat care le-ar fi spus anchetatorilor că a cumpărat-o recent.

Statuia fusese dată dispărută la finalul anului trecut, după ce hoții au tăiat-o cu unelte profesionale din piața localității Wiehagen, Germania.

Autoritățile germane au aratat atunci că cei care au furat-o urmăreau valoarea metalului, însă au distrus o piesă de artă devenită simbol al comunității. Acum, polițiștii încearcă să refacă traseul statuii și să afle cine sunt cei care au furat opera de arta.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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