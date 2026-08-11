Reactorul 2 de la Cernavodă a intrat în procedură de oprire: Ar putea fi închis joi. Ce înseamnă asta

Ministerul Energiei a anunţat marţi că Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării și a nivelului apei din zona de unde sunt alimentate pompele de răcire. Nuclearelectrica a anunţat separat că reactorul 2 ar putea fi oprit joi dimineața, 13 august. Directorul general adjunct al Apelor Române a spus şi el în această dimineaţă că centrala se va opri în următoarele 48 de ore, după ce debitul Dunării la intrarea în țară a scăzut sub 1.400 de mc. Nivelul apei la Cernavodă a atins azi pragul critic de -230 de centimetri.

În ciuda operaţiunilor fără precedent din ultimele zile, Dunărea a început din nou să scadă în dreptul centralei de la Cernavodă. Azi a fost atins pragul critic de -230 cm pentru funcţionarea reactorului. Autorităţile au anunţat în această dimineaţă că Unitatea 2 a intrat deja în procedura de oprire. Reactorul ar urma să fie închis controlat în următoarele 24-48 de ore. Ar însemna o nouă lovitură pentru sistemul energetic, care va fi nevoit să importe şi mai multă energie într-o perioadă în care consumul este foarte ridicat. Dar consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit, potrivit expertului Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă.

Între timp, continuă lucrările de dragare pe Dunăre. Sunt două puncte vizate: la Cochirleni nu se fac lucrări de dragare, iar la Caragheorghe, în zona Izvoarele, se draghează din 2 august. Guvernul a suplimentat recent fondurile pentru continuarea intervențiilor. Lucrările vor continua chiar dacă Unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită, pentru că ele ar putea ajuta centrala să fie repornită mai repede după ce debitul fluviului revine la normal.

Ministerul Energiei: Centrala de la Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2

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Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire. Este vorba despre proceduri uzuale și preventive, specifice pregătirii în condiții de siguranță a opririi unei unități nucleare. Acestea nu indică existența unui incident la nivelul centralei, ci fac parte din măsurile tehnice aplicate atunci când parametrii de funcționare impun pregătirea pentru o oprire controlată, a transmis azi Ministerul Energiei

În condițiile în care prognoza privind debitul Dunării se menține nefavorabilă, oprirea controlată a Unității 2 este așteptată în cursul acestei săptămâni. Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă de Unitatea 2 și pentru menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național, se mai arată în comunicat.

Necesarul va fi acoperit prin utilizarea posibilităților de import din sistemele energetice regionale și europene, precum și prin activarea unor resurse suplimentare de producție la nivel național. În acest sens, grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, va fi utilizată, în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile, capacitatea suplimentară de producție a Hidroelectrica, mai trasmite ministerul.

Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția, consumul, rezervele disponibile și posibilitățile de schimb transfrontalier, astfel încât măsurile să fie activate gradual, în funcție de necesitățile reale ale sistemului. Limitarea în tranșe a consumului pentru anumiți mari consumatori industriali, în intervalul 19:00-23:00, este ultima măsură în ordinea de prioritate și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția Sistemului Electroenergetic Național o va impune, iar celelalte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizați de mecanismul de limitare a consumului, se mai precizează în comunicat.

Măsurile sunt aplicate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 603/2026 privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică, precum și cu măsurile dispuse prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 15/2026 privind declararea stării de alertă la nivelul României în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producției de energie electrică, în contextul actualei situații hidrometeorologice, mai anunţă Ministerul Energiei.

Totodată, sunt avute în vedere prevederile pct. 4.2.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 582/2026 pentru aprobarea Planului de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, care stabilește succesiunea măsurilor ce pot fi aplicate pentru protejarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național.

Ministerul Energiei, împreună cu Transelectrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica și ceilalți operatori implicați, monitorizează permanent situația și evaluează în timp real măsurile necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național. Ministerul Energiei reînnoiește apelul către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00. Reducerea voluntară a consumului de energie electrică în această perioadă contribuie la diminuarea presiunii asupra Sistemului Electroenergetic Național, a încheiat ministerul.

Nuclearelectrica: În acest moment există posibilitatea opririi controlate a Unității 2 de la Cernavodă, în dimineața zilei de 13 august

Nuclearelectrica informează într-un raport trimis de companie către Bursa de Valori Bucureşti că există posibilitatea ca Unitatea 2 de la Cernavodă să fie oprită joi dimineața, în baza prognozelor INHGA.

"SN Nuclearelectrica SA anunță că există, la acest moment, posibilitatea opririi controlate a Unității 2 a CNE Cernavodă în dimineața zilei de 13 august 2026", a transmis compania.

Nuclearelectrica monitorizează în continuare evoluția situației, iar în cazul în care oprirea Unității 2 va deveni iminentă în dimineața zilei de 13 august, compania va anunța oficial acest lucru.

Apele Române: Nivelul Dunării a atins pragul critic de -230 de centimetri. Debitul a scăzut sub 1.400 de mc

Anterior, Sorin Rîndașu, director general adjunct al Administrației Naționale "Apele Române", a declarat că Unitatea 2 de la Cernavodă intră în procedura de oprire, după ce nivelul Dunării a atins pragul critic de -230 de centimetri.

Conform acestuia, la intrarea în ţară, Dunărea înregistrează un nou minim istoric, de 1370 mc/s, mult sub media multianuală lunară de 3900 mc/s, ceea ce înseamnă că la Cernavodă vor ajunge debite sub 300 de mc/s, context în care oprirea efectivă ar urma să aibă loc în următoarele 24-48 de ore, iar reactorul ar putea rămâne închis aproximativ două săptămâni.

"La debitele prgonozate nu cred că se mai poate face ceva. Este inevitabilă intrarea în procedură de oprire a reactorului 2 în cel mult 1-2 zile. Urmează cel puţin încă cinci zile fără precipitaţii, nici măcar în Austria. Ungaria, din câte vedem, a profitat de o uşoară creştere a nivelului, dar probabil că vor ajunge şi ei din nou în aceeaşi situaţie, nivelul, probabil că va scădea dacă nu plouă. Pur şi simplu nu sunt precipitaţii în întreg bazinul Dunării. Precipitaţiile care vor fi în România, undeva la 5-10 litri pe metru pătrat, nu contează absolut deloc pentru că se evaporă imediat când temperaturile sunt cu valori mai mari", a punctat Rîndaşu.

Directorul adjunct al ANAR explicat că o prognoză "bazată" are 3-5 zile, iar pe Dunăre a fost extinsă la 7 zile.

"Am făcut deja estimări pentru două săptămâni, mai mult de atâta nu pot să spun. Poate dă Dumnezeu şi plouă. Dar în momentul de faţă toate datele ne conduc spre o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere al deficitului de precipitaţii şi al nivelurilor care vor fi înregistrate în perioada următoare. Valorile de la Călăraşi, care este în amonte, spun că în următoarele şapte zile vom avea o scădere de 10 centimetri. Estimatul va fi undeva la minus 236 centimetri la Cernavodă, deci va scădea cu încă 6 centimetri faţă de valoarea prag de la care centrala ar trebui să intre în procedură de oprire", a explicat Sorin Rîndaşu.

Întrebat de ce autorităţile continuă operaţiunile de dragare a Dunării dacă acestea nu rezolvă situaţia, Rîndaşu a răspuns: "Pentru că atunci când debitele vor începe să crească uşor, uşor, asta înseamnă că prin dragajul care se execută acum, centrala va porni mai devreme cu 2-3 zile. Ceea ce înseamnă un câştig din acest punct de vedere. Deci 2-3 zile în care se produce energie înseamnă foarte mult".

Secretar de stat: Nu avem date că vom putea ţine deschisă toată luna august Unitatea 2 de la Cernavodă

Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, a declarat, marţi, că Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă nu va putea fi menţinută în funcţiune toată luna august din cauza prognozei defavorabile din următoarele zece zile. "În acest moment şi trebuie să fim corect şi transparenţi, nu avem date care să ne ducă la concluzia că vom putea ţine centrala deschisă toată luna august. Cu cât amânăm spre mijlocul lunii închiderea centralei, cu atât efortul financiar pentru partea de importuri va fi mai mic. (...) Dar, aşa cum arată prognoza pe următoarele zece zile, cu aceste lucrări mai putem prelungi, dar nu la modul, că putem trece toată luna august cu unitatea deschisă", a explicat secretarul de stat, înaintea unei şedinţe extraordinare a grupului de lucru pe electricitate.

El a adăugat că, în situaţii dificile, există mecanisme europene de ajutor de urgenţă, de relocare transfrontalieră. "Sigur că şi aici sunt acele limitări fizice. România nu poate primi mai mult de 3.200 (megawaţi - n.r), să zicem, din interconexiunile pe care le are dinspre vestul Europei. Există anumite limitări între Austria şi Ungaria, pe care le cunoaştem foarte bine. Deci, ţinând cont de limitările fizice, există proceduri de a reloca anumite cantităţi (de energie - n.r.) către ţară aflată în dificultate. (...) Nu vom declanşa astăzi acest mecanism pentru că nu suntem în această situaţie, dar explicăm situaţia din România, spunem ce măsuri am luat, îi anunţăm că odată cu închiderea reactorului 2 de la Cernavodă, intrăm într-o altă fază în care cantitatea de import va fi sensibil mai mare şi sigur, reiterăm, problema la DG Reform", a adăugat Buşoi.

El a precizat că, alături de alţi oficiali din Ministerul Energiei, va explica situaţia din România, pentru a arăta măsurile care vor fi implementate. "Evident că în cazul în care s-ar deteriora situaţia regională şi n-am mai găsi disponibil electricitate pe pieţe, pe burse, să activăm mecanismele de urgenţă de la nivel european pentru a primi ajutor prin intermediul reţelei transportatorilor şi operatorilor de reţea de electricitate din întreaga Uniune Europeană", a explicat oficialul din Ministerul Energiei.

În acest context, Buşoi a subliniat că dificultăţile cu care se confruntă sistemul energetic nu sunt specifice României, însă situaţia este mai complicată în cazul ţărilor traversate de Dunăre. "Mă aştept ca şi colegii din Ungaria să facă o prezentare asemănătoare. Sunt unele dificultăţi şi unele consumuri crescute şi probleme în producţie în mai toate ţările europene. Dar sigur că situaţia cea mai dificilă este cea a ţărilor de pe Dunăre şi mai ales a celor care au centrale nucleare a căror răcire a reactoarelor depinde de apa Dunării şi în principal Ungaria şi România", a mai spus secretarul de stat.

Continuă lucrările de dragare pe Dunăre

Potrivit acestuia, lucrările de dragare, de decolmatare a Dunării continuă. "Avem unele aşteptări de la aceste lucrări, ele oricum trebuie să continue şi dacă s-ar închide Unitatea 2, pentru că toate aceste lucrări ne ajută să repunem în funcţiune mai repede atunci când debitul Dunării va reveni la normal. Am avut un moment de satisfacţie, dar a fost scurt, după rezultatul scufundării barjelor. Un mic rezultat s-a văzut şi a doua zi după eliminarea stâncii Pârjoaia, după operaţiunea de derocare, dar fiind un debit atât de scăzut, nivel record - specialişti de la Apele Române spuneau că nu au văzut niciodată şi chiar în calcule şi modele teoretice nu şi-au pus problema să scadă sub 1.400 debitul la intrarea în ţară. Apar aceste fenomene neaşteptate, aceste praguri despre care vorbeau specialiştii, aceste dopuri care împiedică apa şi care în mod normal la un debit chiar scăzut, dar nu atât de scăzut, nu ar trebui să se formeze. Toate aceste fenomene generează multă incertitudine", a precizat oficialul de la Ministerul Energiei.

El a menţionat, în context, că procedurile de siguranţă prevăd o închidere în trepte a Unităţii 2 de la Cernavodă, timp de 48 ore, dacă va fi cazul. "Decizia declanşării acestei proceduri va fi a specialiştilor şi a inginerilor de acolo, care răspund de siguranţa echipamentelor. Deşi am insistat să se găsească soluţii, deşi evident pentru toată lumea că e nevoie de funcţionare a cât mai mult posibil a unităţii, echipamentele nu pot fi puse în pericol. Noi, decidenţii politici şi guvernamentali, chiar colegii care nu sunt neapărat politici, director general, secretar general, nu vom interfera cu decizia inginerilor şi a oamenilor care răspund de siguranţa echipamentelor", a conchis secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Buşoi.