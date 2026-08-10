Ungaria reporneşte o turbină a centralei de la Paks, după ce nivelul Dunării a crescut cu 19 centimetri

Creșterea nivelului Dunării permite reluarea treptată a producției la centrala nucleară de la Paks, după ce seceta severă și debitul scăzut al fluviului au forțat Ungaria să oprească trei dintre cele patru reactoare. O a doua turbină urmează să fie reconectată luni, însă revenirea centralei la capacitatea normală de circa 2.000 de megawați ar putea dura mai mult de o săptămână.

"În această dimineață, nivelul Dunării era cu 19 centimetri peste minimul înregistrat în urmă cu o săptămână. A început procesul de reconectare a unei turbine la Paks", a anunțat pe rețelele de socializare premierul ungar Peter Magyar.

Săptămâna trecută, după ce apele Dunării au ajuns la niveluri minime istorice, Ungaria s-a văzut nevoită să închidă trei dintre cele patru reactoare ale centralei de la Paks, lăsând în funcțiune doar una din cele două turbine ale unuia dintre ele. O singură turbină produce 225 de megawați, în timp ce producția obișnuită a centralei este de 2.000 de megawați când toate reactoarele sunt operaționale.

Conform presei locale, trebuie ca Dunărea să crească cu cel puțin 5 centimetri pentru a putea fi repuse în funcțiune toate cele patru unități ale centralei.

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Odată ce Dunărea ar crește la acest nivel, atunci ar putea începe procesul de reactivare a reactoarelor, proces care ar putea dura mai mult de o săptămână, cu condiția ca Dunărea să nu înregistreze noi scăderi.