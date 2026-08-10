Observator » Ştiri externe » Ungaria reporneşte o turbină a centralei de la Paks, după ce nivelul Dunării a crescut cu 19 centimetri

Ungaria reporneşte o turbină a centralei de la Paks, după ce nivelul Dunării a crescut cu 19 centimetri

Ungaria reporneşte o turbină a centralei de la Paks, după ce nivelul Dunării a crescut cu 19 centimetri Centrala nucleară Paks din Ungaria - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.08.2026, 17:38 | Modificat la 10.08.2026, 17:46

Creșterea nivelului Dunării permite reluarea treptată a producției la centrala nucleară de la Paks, după ce seceta severă și debitul scăzut al fluviului au forțat Ungaria să oprească trei dintre cele patru reactoare. O a doua turbină urmează să fie reconectată luni, însă revenirea centralei la capacitatea normală de circa 2.000 de megawați ar putea dura mai mult de o săptămână.

"În această dimineață, nivelul Dunării era cu 19 centimetri peste minimul înregistrat în urmă cu o săptămână. A început procesul de reconectare a unei turbine la Paks", a anunțat pe rețelele de socializare premierul ungar Peter Magyar.

Săptămâna trecută, după ce apele Dunării au ajuns la niveluri minime istorice, Ungaria s-a văzut nevoită să închidă trei dintre cele patru reactoare ale centralei de la Paks, lăsând în funcțiune doar una din cele două turbine ale unuia dintre ele. O singură turbină produce 225 de megawați, în timp ce producția obișnuită a centralei este de 2.000 de megawați când toate reactoarele sunt operaționale.

Conform presei locale, trebuie ca Dunărea să crească cu cel puțin 5 centimetri pentru a putea fi repuse în funcțiune toate cele patru unități ale centralei.

Articolul continuă după reclamă

Odată ce Dunărea ar crește la acest nivel, atunci ar putea începe procesul de reactivare a reactoarelor, proces care ar putea dura mai mult de o săptămână, cu condiția ca Dunărea să nu înregistreze noi scăderi.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
paks centrala nucleara dunarea ungaria energie electrica reactoare nucleare
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.