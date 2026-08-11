Închiderea Unității 2 de la Cernavodă din cauza nivelului scăzut al Dunării va duce la pierderea a 10 procente din producţia naţională de energie. Ceea ce ne interesează în primul rând este să ştim dacă vom plăti facturi mai mari la curent.

Oprirea Unității 2 de la Cernavodă va afecta toți consumatorii de energie electrică, fie că vorbim despre consumatori casnici sau industriali. Automat, vom importa mai multă energie electrică.

Într-o primă fază, autoritățile se gândesc să deconecteze de la rețea marii consumatori de electricitate. Vorbim despre companii din industria metalurgică, din siderurgie, construcții de mașini sau industria materialelor de construcții. Acestea ar putea fi deconectate de la rețea în intervalul 19-21, atunci când consumul de energie este ridicat. Momentan, nu se pune sub nicio formă problema deconectării consumatorilor casnici, deci nu ar trebui să ne facem griji în acest sens.

Vom importa mai multă energie electrică, iar prețurile la care importăm sunt deja mari. Spre exemplu, astăzi, pe parcursul zilei, prețul energiei este de aproximativ 200 de lei pe megavat. Seara însă, când dispare producția fotovoltaică, prețul crește și depășește 1.300 de lei pe megavat. Au existat însă și zile în care prețurile au ajuns chiar și la 2.500 de lei pe megavat.

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Seara, din păcate, România importă cantități mari de energie, ajungând chiar și la 2.500-3.000 de megavați. Acum, odată cu oprirea Unității 2 de la Cernavodă, vom fi nevoiți să importăm și mai multă energie electrică. Nota de plată o vom suporta cu toții din această toamnă, pentru că prețurile electricității cu siguranță vor fi mai mari. Vedem pe comparatorul de prețuri al ANRE chiar și tarife care ajung la 1,90 lei pe kilowatt. Experții din energie vorbesc despre creșteri de cel puțin 5% ale facturilor din această toamnă.