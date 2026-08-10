Aproape 70% din teritoriul Franţei este vizat de măsuri privind restricţionarea utilizării apei din cauza unei secete care s-a agravat în urma valurilor de caniculă repetate care s-au abătut asupra acestei ţări în ultimele trei luni, a precizat luni guvernul, anunţând o şedinţă de criză pentru miercuri, informează AFP.

Criză de apă în Franța. Aproape 70% din ţară este sub restricţii de utilizare a apei - Profimedia

''Pe fundalul unei secete deosebit de intense care s-a abătut aspra Franţei, efectele schimbărilor climatice continuă să accentueze presiunea asupra resurselor de apă'' şi ''aproape 70% din teritoriul francez face obiectul unor restricţii privind utilizarea apei'', a precizat Ministerul pentru Tranziţie ecologică.

Pe 9 august, 99 de departamente, adică întreg teritoriul metropolitan al Franţei, se află, cel puţin, la pragul de alertă. Printre acestea, 76 de departamente au fost plasate în situaţie de criză, cel mai ridicat nivel, iar 21 sunt în alertă sporită.

În cazul situaţiei de criză, apa este rezervată unei utilizări prioritare: sănătate, securitate civilă, apă potabilă, salubritate. Începând cu nivelul alertă şi alertă sporită, sunt aplicate restricţii privind udarea grădinilor şi a spaţiilor verzi, umplerea pisicinelor, spălarea maşinilor şi irigarea culturilor.

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Pe 27 iulie, ministrul Tranziţiei ecologice, Monique Barbut, a indicat că ''alimentarea cu apă potabilă este problematică în mai multe teritorii, mai exact în 47 de departamente franceze'', în timp ce 62 de departamente se aflau într-o situaţie de criză.

Ministra a precizat că ''întreruperi ale apei de la robinet'' afectau deja ''peste 30.000 de persoane din 80 de comune'', care urmau să fie aprovizionate cu apă potabilă ''din camioane-cisternă sau cu ajutorul sticlelor cu apă''.

Miercuri, ministra va reuni membrii Comitetului de anticipare şi de monitorizare hidrologică (CASH), precum şi prefecturile din regiune pentru a discuta probleme legate de secetă.

Şedinţa are drept scop realizarea unei evaluări actualizate a situaţiei hidrologice pe ansamblul teritoriului ţării, precum şi a ''consecinţelor acestei situaţii pentru diferitele utilizări ale apei în teritorii. Se va pune de asemenea accentul pe impactul secetei asupra faunei şi florei'', potrivit guvernului.