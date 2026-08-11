Imagini dramatice după cutremurul de 7.4 pe scara Richter din Columbia, care s-a soldat cu moartea a cel puţin 132 de persoane și rănirea altor 570. Autoritățile au fost nevoite să instituie stare de urgență.

Mulți oameni sunt în continuare prinși sub dărămâturi, iar echipele de intervenție se grăbesc să-i scoată. Printre structurile prăbușite s-au numărat secțiile de pediatrie și neonatologie ale unui spital din Cali, dar și zeci de clădiri.

A murit în timp ce fugea pe scări

O persoană a fost surprinsă de cutremur chiar în timp ce fugea pe scările în clădirea în care locuia. Nu a mai ajuns la parter, după ce etajul superior s-a prăbușit peste ea.

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Epicentrul a fost localizat în San José del Palmar, într-o zonă subdezvoltată din vestul Columbiei, la aproximativ 240 km vest de Bogotá. Cutremurul a fost resimțit puternic în capitala țării, declanșându-se alarme, iar oamenii fiind evacuați pe străzi ca măsură de precauție.

132 de morti, 570 de răniți și 32 de orașe afectate

Bilanţul seismului cu magnitudinea 7,4 care a lovit luni vestul Columbiei a crescut la 132 de morţi şi peste 570 de răniţi, a anunţat guvernul columbian în cel mai recent comunicat al său, citat de agenţiile de presă Xinhua şi EFE.

Conform raportului preliminar, 32 de oraşe din întreaga ţară au fost grav afectate, în timp ce cinci capitale departamentale - Pereira, Cali, Quibdo, Manizales şi Armenia - rămân sub alertă roşie.

Pereira a raportat 60 de decese, Cali 15, Quibdo opt, iar Manizales patru, potrivit raportului. Un număr de 86 de clădiri s-au prăbuşit, iar operaţiunile de pe şapte aeroporturi au fost suspendate ca urmare a pagubelor provocate de cutremur.

Preşedintele columbian Abelardo de la Espriella a declarat anterior că guvernul a declarat stare de dezastru naţional pentru a răspunde urmărilor cutremurului.

Potrivit Serviciului columbian de geologie, cutremurul s-a produs luni, la ora locală 07:34. Epicentrul său s-a situat în apropierea localităţii San Jose del Palmar, în departamentul Choco, la o adâncime de 96 de kilometri.

La sfârşitul după-amiezii, fuseseră înregistrate 47 de replici, conform Serviciului de geologie, citat de AFP. Cutremurul a fost resimţit, de asemenea, în Ecuador, Panama şi Venezuela, potrivit EFE. Venezuela a fost lovită la 24 iunie de un dublu cutremur cu magnitudinea 7,2, respectiv 7,5, care a provocat peste 6.000 de morţi.

Aceste ţări sunt situate pe Cercul de Foc al Pacificului, o zonă cu activitate seismică şi vulcanică intensă.

În contextul amplorii deosebite a cutremurului, au sosit mesaje de solidaritate din întreaga lume. Mai multe ţări din America Latină, precum şi Israel, Spania şi Franţa, şi-au exprimat sprijinul, notează AFP. Uniunea Europeană a anunţat că a mobilizat serviciul său satelitar Copernicus pentru a facilita operaţiunile de salvare.