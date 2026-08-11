Avem un trend pe piaţa muncii, tot mai mulţi adolescenţi îşi caută primul job înainte de majorat. E vară, sunt festivaluri, ieşiri cu prietenii, vacanţe şi tot felul de planuri pentru care vor să aibă banii lor de buzunar, fără să le ceară părinţilor. Pe scurt, interesul pentru un job de vară a crescut cu peste 25% faţă de anul trecut. Şi asta, doar pe platformele de recrutare. Pentru că generaţia cu telefonul în mână nu mai are răbdare să fie contactată, are propriile metode să îşi asigure primul salariu. Aflăm cum se descurcă şi ce caută pentru un loc de muncă.

Nu se mai obosesc să își scrie un CV. Mulți încearcă direct pe rețelele de socializare. Fie scriu pe anumite grupuri că sunt în căutarea unui loc de muncă, iar apoi dau direct mesaj tot pe rețelele de socializare către acele locuri în care cred că s-ar potrivi.

Cum îşi găsesc tinerii locuri de muncă

Se duc, spre exemplu, la un local în oraș și li se pare atmosfera plăcută, apoi stau și caută numărul de telefon și scriu direct către angajator că și-ar dori să lucreze acolo. De multe ori au și succes pentru că și angajatorii au început să înțeleagă faptul că așa funcționează acum generația actuală, așa că iau în serios aceste metode nonconformiste, poate, de angajare. Ulterior, însă, vedem un număr mai mare de tineri care ajung să se angajeze pe timpul verii, de la un an la altul, în continuă creștere, cu 25% mai mulți față de vara trecută și cu 70% mai multe aplicații pe timpul verii față de luna mai, spre exemplu.

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De ce îşi doresc adolescenţii să muncească

Adolescenții de 16-17 ani își doresc și ei să lucreze pentru a avea proprii bani. De multe ori, poate își doresc un lucru pe care părinții nu își permit să li-l cumpere, așa că decid să ia atitudine. Lucru care îi și responsabilizează, după cum ne spuneau specialiștii în resurse umane și îi motivează pe viitor să aplice poate și vara viitoare pentru un loc de muncă.

Domeniile cele mai căutate de către acești tineri sunt special cele din Horeca, dar se caută foarte mult și livratori la domiciliu, ori chiar animatori pentru petreceri pentru copii.