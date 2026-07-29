SUA blochează importurile de roboți umanoizi și invertoare din China. Sunt vizate companiile Unitree și Huawei

Statele Unite blochează importurile de noi roboți umanoizi și patrupezi fabricați în China, dar și de invertoare folosite în rețelele electrice și centrele de date. Administrația Trump susține că aceste echipamente ar putea fi exploatate pentru spionaj, furt de date sau atacuri cibernetice și spune că măsura este menită să protejeze infrastructura critică și dezvoltarea inteligenței artificiale americane.

Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a anunţat marţi interzicerea importurilor din China de noi roboți umanoizi și patrupezi, precum și de invertoare electrice. Acestea permit surselor de energie regenerabilă și bateriilor să se conecteze la rețelele electrice și la echipamentele centrelor de date.

Prin aceste restricții, administrația Trump ar urmări să protejeze lanțul american de aprovizionare din domeniul inteligenței artificiale de riscurile reprezentate de China, precum furtul de date și atacurile cibernetice, încurajând în același timp companiile să își mute producția în SUA.

"Aceste dispozitive ar putea crea vulnerabilități în lanțul de aprovizionare, care ar putea afecta securitatea economică și națională a SUA, și ar putea genera riscuri de securitate cibernetică pentru infrastructura critică americană", a transmis FCC într-un comunicat.

Articolul continuă după reclamă

Reacţia Chinei

Ambasada Chinei la Washington a transmis că Beijingul "îndeamnă Statele Unite să țină cont de vocile obiective și raționale ale mediilor de afaceri din ambele țări" și "să înceteze denigrarea companiilor chineze și amenințarea acestora cu sancțiuni".

Guvernul chinez "va lua toate măsurile necesare ca răspuns la orice acțiune care provoacă prejudicii semnificative intereselor sale", a precizat ambasada.

De ce sunt importanţi roboții umanoizi şi invertoare electrice

Unii analiști spun că roboții umanoizi, dotați cu "creiere" bazate pe inteligență artificială, vor ajunge să fie folosiţi pe scară largă atât în domeniul industrial, cât și de consumatorii obişnuiţi. Totodată, dezvoltarea centrelor de date din SUA va depinde de existența unor surse fiabile de invertoare.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a avertizat că firmele chineze din domeniul inteligenței artificiale ar putea fi sancționate de SUA pentru furtul de proprietate intelectuală americană.

SUA vor să reducă dependența de China

Oficialii americani încearcă să evite repetarea situației din cazul mineralelor rare, resurse cheie pentru producția tehnologică, dominate atât de mult de China încât Beijingul a putut folosi accesul la acestea pentru a obține avantaje pe plan internațional.

Excepţii pentru furnizorii care nu sunt chinezi

FCC ar urma să excepteze de la restricții numeroși furnizori care nu provin din China, așa cum a procedat și în cazul recentelor interdicții privind dronele și routerele străine, au declarat patru surse citate de Reuters.

Măsurile, intrate în vigoare odată cu publicarea lor, se aplică doar modelelor de roboți și invertoare care nu au fost încă lansate. FCC are însă autoritatea de a retrage autorizațiile de comercializare pentru modelele care au fost deja aprobate pentru vânzare în Statele Unite.

Încă din primul său mandat, Donald Trump a atras atenția asupra amenințării tehnologice reprezentate de China, cum ar fi furtul de date și riscul de spionaj susţinut de stat, prin intermediul unor giganți din tehnologie, precum Huawei.

În al doilea mandat, Trump a adoptat însă până acum o abordare mult mai prudentă, în contextul în care Beijingul a folosit agresiv, anul trecut, controalele asupra exporturilor de minerale rare, aminteşte Reuters.

Măsurile vor lovi Unitree, unul dintre liderii mondiali ai pieței de roboți umanoizi

Interdicția privind roboții ar urma să afecteze compania Unitree, unul dintre liderii mondiali ai pieței de roboți umanoizi. Potrivit Counterpoint Research, controlează aproape 20% din piața mondială a roboților umanoizi.

Este una dintre cele trei companii chinezeşti care domină această industrie aflată încă la început. Unitree a fost inclusă recent pe lista Pentagonului cu companii chineze susținute de armată, ceea ce de obicei înseamnă măsuri mai dure din partea SUA.

Unitree a încheiat recent un parteneriat cu Nvidia pentru a utiliza cipul de ultimă generație Blackwell al companiei americane în sistemele de inteligență artificială ale roboţilor săi.

Nvidia a declarat că datele colectate de roboți vor rămâne în SUA și că principalii clienți ai Unitree sunt instituții academice și de cercetare americane.

Temeri că roboții ar putea colecta și transmite date sensibile

Unele voci se tem că roboții Chinei ar putea fi folosiți pentru a spiona industrii-cheie din SUA, pentru a colecta date și a le transmite Beijingului.

Roboții "colectează date care ar putea fi folosite de actori rău intenționați pentru a-i supraveghea pe americani, pentru a consolida capacitățile serviciilor străine de informații sau pentru a prelua de la distanță controlul asupra roboţilor", a transmis FCC.

China domină piața mondială a invertoarelor

China este cel mai mare producător mondial de invertoare, piața fiind dominată de Sungrow Power Supply și Huawei, companie deja puternic sancționată de SUA. Beijingul și-a extins cota pe piața occidentală prin reducerea prețurilor.

Și în Europa au fost adoptate recent măsuri similare, pe fondul temerilor că aceste echipamente ar putea provoca întreruperi sau ar putea fi folosite pentru instalarea unor programe malware.

Autoritățile vor să evite repetarea campaniei de atacuri cibernetice asociate guvernului chinez, cunoscută sub numele de Volt Typhoon, dezvăluită în 2023. Atacatorii au infectat și au preluat controlul asupra unor routere obișnuite, aparținând unor firme private. Apoi au folosit aceste dispozitive pentru a-și ascunde identitatea și originea reală a atacurilor asupra infrastructurii critice americane.

Departamentul american al Apărării are deja interdicţie să cumpere celule fotovoltaice, module sau invertoare fabricate de entități străine considerate de risc, categorie care include și companiile chineze.