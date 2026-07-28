Acţiune comună a CIA şi Mossad în Iran. Misiunea e să-l găsească pe Mojtaba Khamenei: "E foarte dificil"

Agențiile de informații americane și israeliene desfășoară o operațiune ultrasecretă pentru a-l găsi pe ayatollahul Mojtaba Khamenei, relatează The Times of London. Potrivit ziarului, operațiunea este în desfășurare de ceva vreme.

The Times scrie că scopul operațiunii nu este asasinarea noului lider suprem al Iranului. Ziarul subliniază că armata joacă în prezent rolul principal în țară. Cu toate acestea, ayatollahul este o figură cheie în regim, iar cele două agenții de informații vor să stabilească cel puțin dacă este în viață, starea sa de sănătate și locul unde se află. Conform publicației, serviciile de informații se bazează exclusiv pe agenții lor de la sol.

Orice mijloc electronic e inutil

Din 28 februarie, când tatăl său a fost ucis și el însuși ar fi fost grav rănit, Mojtaba Khamenei nu a mai dat niciun apel telefonic și nu a mai folosit un computer. Acest lucru face ca orice mijloc electronic să fie inutil.

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Experții care au vorbit cu ziarul spun că ayatollahul nu poate fi complet izolat de lumea exterioară.

Ambele agenții de informații speră că agenții lor vor putea să-i găsească pe curierii care transmit mesaje de la Liderul Suprem. Aceștia subliniază că așa l-a urmărit CIA pe Osama bin Laden și de aceea agenții Mossad și CIA acționează exact în același mod acum. "Singura modalitate reală de a-l găsi pe Mojtaba este să recrutezi pe cineva care este în contact cu el", îl citează ziarul pe Rami Igra, fost șef al unuia dintre departamentele Mossad. "Dar acest lucru este extrem de dificil. Poate că doar doi sau trei membri ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice știu unde se află", mai spune acesta.

Mojtaba Khamenei este actualul lider Suprem al Iranului

Mojtaba Khamenei este actualul lider Suprem al Iranului, fiind cel de-al treilea lider din istoria Republicii Islamice. Acesta a preluat conducerea statului în cursul anului 2026, succedându-i tatălui său, fostul ayatollah Ali Khamenei.

Mojtaba s-a născut la 8 septembrie 1969 în orașul Mashhad. Este cleric și politician șiit, înainte de numirea sa activând ca o figură extrem de influentă, dar discretă, în structurile de putere de la Teheran. El a fost numit la conducere după ce tatăl său, fostul lider suprem Ali Khamenei, a fost ucis. De la preluarea mandatului, Mojtaba Khamenei a cerut în mod public răzbunare pentru moartea predecesorului său.

Actualul lider suprem generează îngrijorări și speculații interne din cauza absenței sale fizice prelungite din spațiul public. Conform declarațiilor socrului său, Gholam-Ali Haddad-Adel, el „nu se află în contact” cu nicio persoană sau instituție.

Deși rămâne retras, prin intermediul mesajelor oficiale emise pe platforme online și conturi dedicate, el a reafirmat poziția strategică a Iranului de a sprijini mișcarea Hezbollah, catalogând jihadul și rezistența drept singura cale. De asemenea, a lansat critici dure la adresa Statelor Unite și a administrației Trump. Serviciile secrete internaționale avertizează că noul lider este considerabil mai deschis față de dezvoltarea și obținerea armelor nucleare comparativ cu tatăl său.