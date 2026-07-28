WSJ: Trump a trecut de partea Ucrainei, impresionat de succesele pe câmpul de luptă

Volodimir Zelenski se întoarce azi în Biroul Oval de la Casa Albă, la un an și jumătate după ce a fost umilit și certat public de Donald Trump, într-o scenă care a făcut înconjurul lumii în februarie 2025. La Kiev există impresia că Trump și-a schimbat parțial atitudinea și privește acum mai favorabil Ucraina, mai ales după atacurile asupra unor obiective din Rusia. Preşedintele ucrainean speră să obțină sisteme Patriot, sprijin pentru producția de armament și o presiune mai mare asupra lui Vladimir Putin.

La 17 luni după confruntarea tensionată din Biroul Oval, care a amenințat să rupă relațiile dintre SUA și Ucraina, Volodimir Zelenski se întoarce la Washington în speranța că îl va convinge pe Donald Trump să sprijine mai mult Ucraina, atât cu arme, cât și politic.

Potrivit Financial Times, care citează surse apropiate de Zelenski și Trump, ucrainenii cred acum că președintele american a devenit mai favorabil poziției Kievului. Întâlnirea îi oferă lui Zelenski cea mai bună șansă de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump de a obține un nou sprijin militar și de a relansa eforturile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia.

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Și The Wall Street Journal dezvăluie că, înaintea întâlnirii, președintele american s-ar fi arătat optimist în privința șanselor de a ajunge la o posibilă soluție pentru războiul din Ucraina. Potrivit surselor citate de publicația americană, Trump "și-a exprimat în ultimele săptămâni o atitudine optimistă față de Ucraina și liderul acesteia". Concret, Trump ar fi fost "impresionat de rezistența" armatei ucrainene și de atacurile lansate asupra teritoriului Rusiei. Aceleași surse au atras însă atenția că opiniile lui Trump "se schimbă frecvent".

La summitul NATO din Turcia, organizat la începutul lunii iulie, Trump a afirmat că atacurile armatei ucrainene asupra teritoriului Rusiei, inclusiv asupra infrastructurii energetice, reprezintă o escaladare "care ar putea duce la încheierea războiului". Kremlinul a respins ulterior această afirmaţie, susținând că poziția americană este greșită și că intensificarea conflictului nu va contribui la găsirea unei soluții.

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"Dacă Zelenski păstrează lucrurile simple și nu le complică prea mult, totul va fi în regulă", a declarat pentru FT o persoană aflată la curent cu pregătirea întâlnirii de la Casa Albă.

Zelenski consideră că relațiile diplomatice constante din ultimele luni au contribuit la schimbarea modului în care Trump privește războiul și șansele Ucrainei.

Potrivit unor persoane apropiate celor doi președinți, principala provocare pentru Zelenski va fi să-l convingă pe Trump că sprijinirea Ucrainei servește intereselor Statelor Unite și să facă apel la dorința liderului american de a fi asociat cu victoria.

Zelenski a declarat pentru Financial Times, înaintea summitului NATO de la începutul acestei luni, că Trump a lăudat campania ucraineană de atacuri cu drone cu rază lungă asupra sectorului energetic rus, considerat esențial pentru susținerea războiului.

Întrebat dacă acest lucru este suficient pentru ca Trump să se alinieze ferm de partea Ucrainei, Zelenski a spus că are impresia că liderul american privește acum conflictul într-o lumină diferită.

"Președintele Trump vrea să fie acolo unde există succes. Acest lucru este legat de multe aspecte, nu doar de personalitatea sa, ci și de apropierea alegerilor, de statutul său și de convingerea sa despre modul în care poate fi încheiat acest război", a spus Zelenski.

La summitul de la Ankara, Trump i-a transmis lui Zelenski că Statele Unite vor acorda Ucrainei o licență pentru producerea rachetelor interceptoare sol-aer Patriot, una dintre solicitările arzătoare ale Kievului.

Zelenski a crezut întotdeauna că este cel mai convingător în fața lui Trump atunci când cei doi discută direct, au transmis ziarului britanic cei mai importanți consilieri ai președintelui ucrainean.

Zelenski urmează să participe în SUA la o ceremonie în memoria senatorului Lindsey Graham, un susținător ferm al Ucrainei, care a murit subit pe 11 iulie, la doar câteva ore după ce revenise de la Kiev.

Unii republicani, susținători ai Ucrainei, cred că moartea lui Graham l-ar putea apropia pe Trump de poziția Kievului și ar putea relansa un proiect de lege susținut de ambele partide privind sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul a fost promovat de fostul senator în Congres.

Vizita lui Zelenski are loc într-un moment politic dificil pentru ambii lideri. Președintele ucrainean se confruntă cu presiuni tot mai mari pe plan intern, după o amplă și controversată remaniere a guvernului și a conducerii militare.

Schimbările au fost prezentate drept o încercare de a da un nou impuls efortului de război, dar au ridicat și semne de întrebare privind deciziile lui Zelenski. În același timp, atacurile ucrainene asupra unor ținte din Rusia par să fi schimbat în favoarea Kievului imaginea de pe front și să fi atras atenția lui Trump.

Zelenski încearcă să relanseze negocierile blocate, să convingă Washingtonul să crească presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin, să accelereze livrările de sisteme antiaeriene Patriot și să extindă cooperarea în domeniul producției de armament.