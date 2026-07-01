Anthropic anunță că va restabili accesul global la cele mai avansate modele de inteligență artificială ale sale, Fable 5 și Mythos 5. Guvernul SUA a ridicat restricțiile de export impuse la începutul acestei luni, după ce compania a colaborat cu autoritățile americane pentru a demonstra că tehnologia nu va putea fi folosită pentru atacuri cibernetice.

Anthropic redeschide accesul global la cele mai avansate modele AI după ridicarea restricțiilor din SUA - Profimedia

"Am primit notificarea că Departamentul Comerţului a ridicat controlul exporturilor pentru Claude Fable 5 şi Mythos 5", a anunţat Anthropic pe X, precizând că va începe de miercuri restabilirea accesului la cele două instrumente, potrivit Agerpres.

Secretarul comerţului, Howard Lutnick, a afirmat într-o scrisoare că firma din San Francisco s-a angajat să detecteze şi să trateze proactiv riscurile de securitate legate de AI, să colaboreze cu guvernul de la Washington privind protocoalele, normele şi versiunile Mythos, Fable şi ale modelelor viitoare şi să informeze despre "orice activitate rău-intenţionată".

Scrisoarea făcută publică precizează că executivul condus de preşedintele Donald Trump îşi rezervă dreptul să reintroducă restricţiile dacă Anthropic nu îşi respectă angajamentele.

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Guvernul american a obligat în 12 iunie Anthropic să blocheze accesul la cele două modele de AI de vârf din motive de securitate naţională, după ce au fost detectate breşe care ar fi putut să permită unor puteri sau persoane ostile accesul la instrumentele respective.

Vinerea trecută, Anthropic obţinuse un prim progres - deblocarea Mythos 5 pentru câteva firme de securitate informatică şi operatori de infrastructuri, exclusiv din SUA.

Directorul CIA (Agenţia Centrală de Informaţii a SUA) John Ratcliffe a apreciat marţi capacităţile celor mai avansate inteligenţe artificiale drept "arme nucleare digitale".