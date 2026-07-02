Doi adolescenţi de doar 15 şi 16 ani şi-au pierdut viaţa, după ce au fost loviţi de o locomotivă cu doar câţiva metri înainte ca aceasta să intre într-o gară din Sibiu. Unul dintre băieţi a murit pe loc, iar celălalt şi-a dat ultima suflare în drum spre spital.

Câteva secunde au fost suficiente ca cei doi adolescenţi, de 15 si 16 ani, să se stingă din viaţă. Mergeau spre un meci de fotbal, când au fost loviţi de o locomotivă în apropierea Gării Mediaş.

"Şi eu trebuia să merg cu ei la fotbal. Şi pe drum, ei când au venit, veneau două trenuri, unul pe o parte şi unul pe partea asta. L-au văzut pe unul şi s-au tras pe cealaltă parte şi i-o pălit", a spus un tânăr.

Tinerii încercau să scurteze drumul. După trecerea unui tren au intrat pe linia alăturată, fără să observe locomotiva care se apropia.

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"Nu aveau bani de taxi şi au mers pe aici, că ei tot timpul mergeau pe aici pe strada asta. Trebuiau să meargă cinci copii şi trei au rămas în spate, că au spus că merg să se îmbrace şi numai când s-au dus i-au văzut pe ăştia acolo întinşi", a spus o doamnă.

Adolescentul de 15 ani a murit pe loc. Celălalt băiat, în vârstă de 16 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator. Medicii au reuşit să-i repornească inima, însă a murit în ambulanţă, înainte să ajungă la spital.

"Presupun că au avut căşti şi nu au auzit trenul din faţă, spate", a spus o doamnă.

Localnicii spun că tragedia putea fi evitată. Oamenii susţin că zona este folosită des de tineri ca scurtătură şi au cerut măsuri care să împiedice accesul pe calea ferată.

"Copiii fug pe linie într-una. Aici nu vrea să închidă, că dacă închidem gardul au zis că ne amendează. Să vină să închidă, atât avem treabă. Că nu se întâmpla necazul ăsta aici", a afirmat un domn.

Poliţiştii au deschis un dosar penal.