Noapte de teroare la Kiev. Ruşii au bombardat dur oraşul: 13 morţi şi peste 80 de răniţi

Noapte de teroare la Kiev. Capitala Ucrainei a fost vizată de baraje de rachete şi drone ruseşti care au distrus etaje întregi ale unor clădiri rezidenţiale. Potrivit presei ucrainene, 13 persoane au murit, iar alte 86 au fost rănite. Șapte persoane au fost scoase în viață de sub dărâmături.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat în ziua precedentă la Dublin că se întoarce imediat la Kiev, afirmând că se teme de un atac de "mare anvergură" al Rusiei.

"Ştim că (Vladimir) Putin pregăteşte această lovitură masivă asupra Ucrainei de ceva timp deja", a declarat el, făcând apel la ucraineni "să fie mai prudenţi pentru a se proteja", în cadrul unei conferinţe de presă din Irlanda de miercuri.

În urma atacului rusesc asupra Kievului din noaptea de 2 iulie, 13 persoane au murit, iar alte 86 au fost rănite. Șapte persoane au fost scoase în viață de sub dărâmături, relatează Ukrainska Pravda.

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"O dată în plus, duşmanul vizează deliberat zone rezidenţiale şi ucide civili. Pagubele sunt considerabile şi numărul răniţilor este important, incluzând copii", a postat responsabilul administraţiei militare a capitalei ucrainene Timur Tkacenko pe Telegram.

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Atacurile au durat mai multe ore

Jurnaliştii AFP au auzit explozii în timpul unei serii de atacuri care a durat mai multe ore, iar în imaginile suprinse de agenţie pot fi văzute imobile rezidenţiale avariate.

După o detonare în centrul capitalei, s-a ridicat un nor gros de fum, iar apoi au apărut flăcările, a declarat un jurnalist prezent la Kiev. Pompieri şi ambulanţe au ajuns rapid la faţa locului.

La circa 50 de minute după prima explozie, jurnaliştii au auzit o a doua deflagraţie aproape de locul impactului iniţial, care a proiectat mai multe fragmente în aer.

Pe străzi, locuitorii s-au îndreptat spre adăposturi, luând cu ei saltele.

Katerina Koval, o locuitoare din Kiev, a explicat pentru AFP că pierduse obiceiul de a se refugia sistematic în adăposturi. "Dar după ultimele atacuri, am decis să merg acolo pentru că au fost pur şi simplu prea multe lovituri asupra unor situri civile în timpul atacului recent", a subliniat ea, refugiată în metroul capitalei.

"Desigur, situaţia se poate înrăutăţi oricând, dar nu cred că ne pot intimida", a observat Katerina Kuşeriava, o doctoriţă care locuieşte în Kiev.

"În timpul nopţii, duşmanul a lansat un atac masiv asupra regiunii Kiev utilizând drone de atac, rachete balistice şi rachete de croazieră", a declarat Mikola Kalaşnik, responsabil al administraţiei militare a regiunii Kiev pe Telegram, precizând că cinci districte au fost lovite.

Primarul oraşului, Vitali Kliciko, a declarat că loviturile ruseşti au avariat o clădire din centrul capitalei care adăpostea un post de ambulanţe.

"Cinci profesionişti din domeniul sănătăţii au fost răniţi în districtul Şevcenkivskii. Unul dintre ei, un lucrător pe ambulanţă, este într-o stare critică", a mai postat el pe Telegram.

"Acoperişul unui imobil rezidenţial de mare înălţime este în flăcări" într-un alt district, în timp ce mai multe persoane au fost prinse în capcană într-un alt imobil avariat de nouă etaje, a adăugat primarul.

Şapte morţi la Kiev

La mai bine de patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, capitala este în mod regulat ţinta unor atacuri aeriene criminale şi uneori masive.

Pe 2 iunie, un atac rus masiv, efectuat cu 656 de drone şi 73 de rachete, a făcut 23 de morţi, dintre care 16 la Dnepr (centru-est) şi şapte la Kiev, unde în jur de 50 de persoane au fost de asemenea rănite, conform autorităţilor.

Kievul, la rândul său, şi-a intensificat în ultimele luni loviturile asupra Rusiei şi a teritoriilor ocupate de Moscova, în timp ce negocierile sub mediere americană pentru a pune capăt războiului sunt în impas.

Pe 18 iunie, un atac ucrainean masiv a făcut 17 răniţi şi a lovit o rafinărie majoră din Moscova, provocând explozii şi un incendiu spectaculos.