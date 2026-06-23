După eşecul guvernului Veştea la vot, preşedintele Dan a convocat noi consultări cu partidele politice, toate, formaţiunile, inclusiv cu neafiliaţii, în încercarea de a forma o majoritate. Pe masă sunt mai multe scenarii, inclusiv guvern minoritar PSD şi o coaliţie PSD-PNL-UDMR şi minorităţi pentru formarea noului cabinet la Palatul Victoria. Scenariile luate în calcul au la bază un pact politic astfel încât episodul de aseară de la votul de învestitură să nu fie repetat.

"Am venit în acest proiect cu bune intenţii. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa", a declarat Veştea.

Aşa s-a stins noaptea lungă a guvernului care n-a convins pe nimeni. Doar 189 de voturi, din 233 de care avea nevoie. Şi asta după ce s-a negociat la pachet, om cu om. Premierul desemnat a mers cu mâna întinsă inclusiv la sediul AUR.

"Felicitări George Simion, ai dat şat-mat! UDMR nu va participa la vot, în momentul votului vom părăsi sala", a declarat Kelemen Hunor.

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"Eu și toți oamenii de aici care nu suntem trădători, ne ridicăm în picioare și ieșim din această seară sinonimă cu trădarea", a declarat George Simion.

Partidele, chemate din nou la masa discuţiilor

Trădările au fost peste tot, mai ales în PNL, în tabăra Veştea. Doar social-democraţii au votat în bloc.

"PSD a înțeles responsabilitatea acestui vot, de a oferi României un guvern stabil, care să intre rapid în pâine. PSD nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR", a declarat Sorin Grindeanu.

Astăzi, preşedintele a chemat din nou partidele la masa discuţiilor. Sorin Grindeanu a urcat scările Cotroceniului umăr la umăr cu Marian Neacşu. Cel care a stat lângă Veştea la negocierile eşuate.

"PSD este gata să să formeze un guvern. Cu AUR, nu, ca să fiu clar", a mai spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a refuzat să spună dacă tot el va fi premier. În ordinea mandatelor din Parlament, a urmat delegaţia AUR.

"Fără AUR nu se poate. ţara trece prin nişte momente complicate de la formarea unui guvern până la moţiuni de cenzură până la alegeri anticipate şi suspendarea preşedintelui, toate cărţile sunt pe masă", a declarat George Simion.

La masa consultărilor a venit rândul lui Ilie Bolojan, premierul demis, să stea faţă în faţă cu şeful statului. Încă de aseară, înainte de votul din Parlament, liderul liberal punctase varianta unui guvern minoritar, fie PSD, fie PNL-USR-UDMR.

"Se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situaţie dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne-o asumăm", a declarat Ilie Bolojan.

Pactul politic ar fi valabil până la finalul anului, pentru a putea continua PNRR şi SAFE. Liberalii nu rostit o propunere de premier, însă numele vehiculate sunt Dan Motreanu, noul număr doi din PNL, şi Mircea Abrudean, actualul şef al Senatului.

Însă USR nu este de acord cu un guvern monocolor social-democrat.

"Stăm la dispoziţie pentru a face un guvern minoritar împreună cu PNL şi UDMR. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă", a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR.

UDMR are încă o alternativă, de această dată fără USR.

"A treia variantă ar fi un guvern cu majoritate foarte subţire, dar asta ar însemna o renunţare ego-uri, orgolii mai puţine şi înţelepciune mai multă + PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităţilor, asta ar asigura o stabilitate mai bună", a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor propune un acord politic, semnat înainte de a fi desemnat încă un premier.

"Procedura de la Vatican ar funcţiona. Închidem sala şi când iese fumul alb, deschidem sala", a mai declarat Kelemen Hunor.

În discuţiile purtate la Palatul Cotroceni, preşedintele ND le-a cerut partidelor să ajungă la o înţelegere pentru ca noul premier desemnat să treacă de votul parlamentului. Şeful statului a anunţat că noul guvern va păstra obligatoriu direcţia pro-occidentală, asta după ce a garantat, în trecut, că nu va accepta niciun guvern votat cu susţinerea parlamenarilor AUR.

A trecut mai bine de o lună şi jumătate de la moţiunea de cenzură împotriva cabinetului Bolojan, iar Parlamentul intră în vacanţă săptămâna viitoare.