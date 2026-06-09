Armata taiwaneză a simulat, într-un exerciţiu militar, o invazie chineză amfibie, navală şi apoi terestră, a coastelor insulei, pe care s-a antrenat să o respingă cu un timp de pregătire redus, un scenariu pe care-l consideră realist, relatează Reuters.

Taiwanul simulează o invazie amfibie a Chinei. Exerciţiul se desfăşoară în condiţii de luptă realiste - Profimedia

Acest tip de asalt amfibie, naval şi apoi terestru, nu este improbabil, în contextul în care avioane şi nave de război chinezeşti operează aproape zilnic în jurul Insulei Taiwan.

Beijingul nu a renunţat niciodată la folosirea forţei pentru a prelua controlul insulei, pe care o consideră o parte a teritoriului chinz.

Execiţiul s-a desfăşurat în mod simultan în opt locuri, repartizate pe un tronson de 20 de kilometri în zona Taichung.

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Această zonă mlăştinoasă de plajă, sitiată în vestul insulei, către China, este considerată cea mai probabilă zonă a unei eventuale tentative de debarcare a armatei chineze.

Comandantul aetileriei Ong Yih-ming a declarat presei că aceste exerciţii nu mai constau în manevre prealabile.

A face aceste cât mai imprevizibile şi mai apropiate de situaţia cu care s-ar putea confrunta trupele într-o luptă reală face parte din strategia Guvernului taiwanez de modernizare a Forşelor Armate taiwaneze.

”Ceea ce diferenţiază acest exerciţiu de cele dinainte este că nu mai tragem tiruri de artilerie grea în formaţie fixă şi de rutină ca înainte”, a precizat Ong Yih-ming.

”De această dată momentul ales al trecerii în poziţie are la bază condiţii de luptă realiste. Cred că acest exerciţiu a prezentat un nivel de dificultate considerabil pentru tupele noastre”, a apreciat el.

De obicei, armata ia poziţie cu ”o săptămână mai înainte”, pentru a desfăşura ”pregătirile de tir”, subliniază artileristul-şef Liao Neng-cheng.

Însă, la acest exerciţiu, ea a sosit la faţa locului cu ”doar o zi înainte”, iar ”timpul nostru de pregătire a fost relativ scurt”, a precizat el.

”KILL ZONE”

În acest exerciţiu s-au folosit sisteme taiwaneze de obuze de tip Thunderbolt-2000. montate pe camion, obuziere americane de tip Paladin, rachete antitanc, artilerie şi mortiere, în vederea stabilirii unei ”kill zone” (zonă de tir) în vederea respingerii asaltului amfibie.

Armata taiwaneză a anunţat că a fost pentru prima oară în ultimii şapte ani când Thunderbolt-2000 a efectuat tir real într-o zonă operaţională.

Acest sistem se distinge prin capacitatea de neutralizare cu rază lungă de acţiune şi o mobilitate mare.

Guvernul taiwanez, ales în mod democratic, respinge revendicările Beijingului şi subliniază că numai poporul taiwanez îşi poate decide viitorul.

Taipeiul a acuzat în ultimele săptămâni o intensificare intensificare a unor misiuni ale Pazei de Coastă chineze în jurul insulei, mai ales în zona coastei de est şi Insulelor Pratas, controlate de către Taiwan, situate în extremitatea de nord a Mării Chinei de Sud.

”Partidul Comunist Chinez (PCC, unic) este cel care încearcă să modifice statu-quoul”, acuză marţi, într-un interviu acordat publicaţiei taiwaneze CNews, şeful Consiliului Afacerilor Continentale Chiu Chui-cheng, însărcinat cu politica privind China.

”Vom folosi forţa şi o capacitate de descurajare suficientă pentru a-i împiedica pe comuniştii chinezi să modifice statu-quoul prin forţă”, a avertizat el.

China refuză dialogul cu preşedintele taiwanez Lai Ching-te, pe care-l cataloghează drept un ”separatist”.