Observator » Ştiri externe » Trafic feroviar dat peste cap în Olanda. Țevi prinse intenționat pe șine au blocat circulația trenurilor

Trafic feroviar dat peste cap în Olanda. Țevi prinse intenționat pe șine au blocat circulația trenurilor

Trafic feroviar dat peste cap în Olanda. Țevi montate intenționat pe șine au blocat circulația trenurilor Angajați ProRail și polițiști, de-a lungul căii ferate - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Denisa Gheorghe | Timp citire: 2 minute
Publicat la 15.09.2026, 12:50 | Modificat la 15.09.2026, 12:52

Haos pe căile ferate din Olanda, după ce mai multe țevi au fost prinse intenționat de șine în centrul și nordul țării. Aproximativ 20 de incidente au fost raportate în timpul orei de vârf, iar traficul feroviar a fost serios perturbat. Poliția a deschis o anchetă pentru a afla cine se află în spatele acțiunilor și care a fost motivul.

Aproximativ 20 de incidente au fost raportate în timpul orei de vârf, provocând întârzieri și perturbări importante ale circulației trenurilor.

Postul public NOS a prezentat imagini cu țevi lungi și subțiri care erau îndepărtate de pe liniile de cale ferată.

Operatorul suspectează o acțiune deliberată

ProRail a transmis că, în acest moment, toate indiciile arată că perturbarea serviciilor feroviare a fost provocată în mod deliberat, prin intervenția unei persoane sau a unor persoane.

Articolul continuă după reclamă

"Nu se știe încă cine este responsabil sau care este motivul", a precizat operatorul infrastructurii feroviare.

Poliția națională din Olanda a început o anchetă pentru a stabili cine a amplasat țevile pe șine și care a fost scopul acțiunilor, scrie Reuters.

Au fost afectate și trecerile la nivel cu calea ferată

Problemele nu s-au limitat la circulația trenurilor. Potrivit ProRail, mai multe treceri la nivel cu calea ferată au fost nevoite să rămână închise, ceea ce a afectat și traficul rutier din zonele respective.

Pe acelaşi subiect

Operatorul nu a putut preciza deocamdată când circulația trenurilor va reveni la normal. Ancheta autorităților continuă, în timp ce echipele responsabile de infrastructură intervin pentru îndepărtarea obiectelor de pe șine și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Incidentele au avut loc în timpul aglomerației de marți dimineață și au afectat transportul feroviar din mai multe zone ale centrului și nordului țării.

Denisa Gheorghe
Like
olanda trafic trenuri cale ferata sine sabotaj
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.