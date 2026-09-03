Ţara care a mutat 85 de tone de aur din America în Europa: Ne pregătim pentru o situaţie de criză

Banca centrală a Olandei a anunțat că a mutat de la New York şi Ottawa, la Londra puțin peste 85 de tone de aur, în valoare de 10 miliarde de euro, din rezervele sale. Decizia a fost motivată prin "turbulențe geopolitice tot mai mari", și vine după ce Franța a luat o măsură similară. Germania are o treime din rezervele sale de aur în SUA.

Banca centrală olandeză, prescurtat DNB, a anunțat miercuri că a relocat aur în valoare de peste 10 miliarde de euro din Statele Unite și Canada, din cauza tensiunilor globale. Concret, a mutat 85 de tone de aur la Banca Angliei, în Londra, pentru ca rezervele să poată fi valorificate mai ușor în cazul unei situații de criză.

Este vorba de 78 de tone de aur din New York, precum și 7 tone din Ottawa, Canada. Fizic, au fost transferate doar 27 de tone de aur din SUA și Canada. Restul a fost vândut pe continentul american și apoi au fost cumpărate lingouri noi la Londra.

Rezerva națională de aur a Olandei este în prezent de 612,4 tone, fiind evaluată la sfârșitul anului trecut la 72,2 miliarde de euro. 32% din aur este depozitat în prezent la Londra, iar 31% se află în țară, la Zeist, unde au fost mutate stocurile transferate din Amsterdam. 18,5% se află în continuare la New York, iar un procent similar este depozitat la Ottawa.

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De ce și-a mutat Olanda aurul din SUA şi Canada în Europa

Mutarea aurului din SUA vine în urma unor apeluri lansate de politicieni și grupuri de lobby ca aurul ținut în Statele Unite să fie adus înapoi în Europa. Argumentul lor este că, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre SUA și Europa, administrația lui Donald Trump este suficient de imprevizibilă încât, într-un scenariu extrem, să confiște aceste rezerve.

Banca centrală olandeză a transmis că scopul acestei măsuri este consolidarea "pregătirii pentru situații de criză", prin distribuirea mai echilibrată a aurului. "Prin această relocare, am îmbunătățit tranzacționabilitatea rezervelor noastre de aur", a declarat guvernatorul băncii, Olaf Sleijpen.

Londra este cel mai mare centru de tranzacționare a aurului din lume. Săptămânal, în capitala Angliei este tranzacționat aur în valoare de peste 900 de miliarde de dolari.

Instituţia olandeză a declarat că aurul său depozitat la Banca Angliei respectă "standardele internaționale moderne de tranzacționare și este considerat aurul cel mai ușor de tranzacționat din lume". Într-o situație de criză, acesta ar fi mai ușor disponibil decât aurul depozitat pe un alt continent, a adăugat instituția. "Ne așteptăm să nu fie nevoie niciodată să îl folosim, dar trebuie să ne consolidăm reziliența și gradul de pregătire", a spus Sleijpen.

Prețul aurului a crescut cu 25% în ultimele 12 luni

Măsura vine după o decizie similară luată de Franța, care și-a retras tot aurul de la Rezerva Federală din New York între iulie 2025 și ianuarie 2026. François Villeroy de Galhau, guvernatorul de atunci al băncii, a susținut că decizia nu a fost motivată politic. Parisul a folosit o strategie similară pentru transfer și a obținut în acest mod un profit de 11 miliarde de euro.

Potrivit datelor BCE, aurul a depășit anul trecut obligațiunile americane și a devenit cel mai mare activ de rezervă din lume, însă unele bănci centrale sunt tot mai reticente să păstreze aurul în SUA. Prețul aurului a crescut cu 25% în ultimele 12 luni și se situează în prezent în jurul valorii de 4.364 de dolari pe uncie.

Bundesbank, banca centrală a Germaniei, deține a doua cea mai mare rezervă de aur din lume. Instituția a decis în 2013 să păstreze jumătate dintre rezerve în țară, mutând 674 de tone de lingouri din Paris și New York la sediul său din Frankfurt. Operațiunea de înaltă securitate a costat 7 milioane de euro. În prezent, aproximativ o treime din rezervele de aur ale Bundesbank sunt depozitate la New York.

Președintele băncii, Joachim Nagel, a respins la începutul acestui an apelurile de repatriere a aurului din SUA. "Nu am nicio îndoială că aurul este depozitat în siguranță la Rezerva Federală din New York", a declarat el într-un interviu acordat în luna mai, adăugând că aurul beneficiază de un statut juridic special la Fed New York.

"SUA și-ar face cel mai mare rău dacă ar pune în vreun fel sub semnul întrebării acel statut juridic și ar pune astfel în pericol încrederea piețelor financiare", a completat el.