Fondatorul celui mai mare show auto din lume, mort după ce McLarenul în care se afla s-a izbit de un copac

Fondatorul unui cunoscut eveniment auto a murit într-un accident violent, după ce McLarenul în care se afla a lovit un copac și a luat foc în California. Tragedia s-a produs la doar aproximativ o oră după ce mașina fusese oprită de poliție.

James Wehr, în vârstă de 27 de ani, și-a pierdut viața după ce bolidul s-a rupt în două și a fost cuprins de flăcări în urma accidentului produs sâmbătă dimineață, în Irvine.

Proprietarul South OC Cars and Coffee, organizație care găzduiește săptămânal întâlniri și expoziții auto, se afla într-un McLaren 720S din 2019, alături de o altă persoană aflată la volan. Șoferul a murit alături de pasager, potrivit DailyMail.

Wehr, identificat drept una dintre victime, publicase pe Instagram cu aproximativ o oră înaintea accidentului mortal, o filmare în care o mașină de poliție putea fi văzută oprită în spatele maşinii lui, în Newport Beach.

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Cum s-ar fi întâmplat accidentul

Potrivit anchetatorilor, mașina se oprise inițial la un semafor, după care a accelerat puternic. Șoferul ar fi pierdut controlul vehiculului. Automobilul a lovit bordura și apoi s-a izbit violent de un copac, în jurul orei 00:20. Impactul a fost atât de puternic încât mașina s-a rupt în două și a luat foc. Ambele persoane aflate în vehicul au murit, potrivit Departamentului de Poliție din Irvine.

Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul nu sunt cunoscute. Anchetatorii încearcă să stabilească inclusiv dacă au fost implicate și alte vehicule.

Ce au transmis apropiaţii în urma accidentului

Sarah Wehr, mama antreprenorului, și-a descris fiul drept : "un om extraordinar”, a cărui dragoste pentru cei apropiați, familie și prieteni "nu putea fi egalată". "Odihnește-te în pace, iubirea mea", a mai scris soţia lui pe rețelele sociale.

James Wehr participase chiar în acea zi la un eveniment auto organizat de South OC Cars and Coffee. "Mulțumim voluntarilor noștri extraordinari, precum și tuturor celor care și-au adus mașinile, motocicletele și camioanele. Iubim enorm această comunitate" scrisese Sarah Wehr, mama victimei. Wehr a cofondat evenimentul auto alături de tatăl său, Simon Wehr, iar timp de mai mulți ani cei doi au organizat întâlnirile în fiecare sâmbătă, la Outlets at San Clemente. Potrivit organizației, la aceste evenimente participă între 800 și 2.500 de vehicule.

"Să vezi oamenii venind în fiecare săptămână și bucurându-se de eveniment este extraordinar. Vedem mai multe generații de oameni plimbându-se printre mașini și este o atmosferă minunată. Suntem extrem de norocoși", spunea anterior Wehr despre întâlnirile auto, potrivit publicației citate.

"Era atât de apreciat și de cunoscut în industria auto", "un Paul Walker al zilelor noastre și un simbol al comunității auto", "Cred că am condus împreună mii de kilometri, în raliuri, plimbări, schimbând mașinile între noi și mergând împreună în excursii. Aveam visuri mari, obiective mari și promisiuni pe care ni le-am făcut unul altuia. Iar atunci când totul se va încheia și te voi vedea din nou, vei vedea că am reușit să le îndeplinim pe toate. Îmi vei lipsi, dar nu te voi uita niciodată", au scris apropiaţii pe reţelele sociale.