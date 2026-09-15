Polițiștii din Brașov au descins marți în 7 judeţe şi Capitală într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor. Anchetatorii au făcut 24 de percheziții după ce mai multe firme care folosesc aparate de plată self-pay ar fi fost păcălite prin telefon de persoane care s-ar fi dat drept reprezentanți ai operatorilor și ar fi transferat bani în conturi controlate de grupare. Prejudiciul estimat până acum este de aproximativ 80.000 de lei.

Poliţiştii braşoveni de Investigaţii Criminale au pus în aplicare, marţi, 24 de mandate de percheziţie domiciliară, în şapte judeţe şi municipiul reşedinţă, într-un dosar de înşelăciune prin utilizarea aparatelor self-pay şi spălare a banilor.

Conform unui comunicat transmis, marţi, de IPJ Braşov, din noiembrie 2024 au fost înregistrate mai multe sesizări la nivel naţional privind faptul că societăţi comerciale de mici dimensiuni, care deţin, în punctele de lucru, aparate de plată tip self-pay, ar fi fost induse în eroare de infractori care, sub pretextul că efectuează verificări tehnice ale acestora, au transferat bani în conturi pe care ei le controlau.

"Astfel, persoane cercetate ar fi indus în eroare mai mulţi angajaţi ai unor societăţi comerciale care deţin în punctele de lucru aparate din cele menţionate şi care, prin contactare telefonică sub pretextul efectuării unor verificări tehnice, dându-se drept reprezentanţi ai acestora, ar fi fost ghidaţi să efectueze diferite operaţiuni de plată, prin care sumele de bani operate ar fi fost transferate în conturi deschise pe aplicaţii alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc, deţinute de terţe persoane, însă, asupra cărora persoanele cercetate ar fi deţinut controlul direct", au precizat reprezentanţii IPJ Braşov.

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Astfel, prin acest mecanism ar fi fost rulată suma totală de aproximativ 80.000 de lei, a precizat sursa citată.

În cadrul percheziţiilor urmează să fie ridicate obiecte, înscrisuri şi medii de stocare cu valoare probatorie, necesare pentru completarea materialului de urmărire penală în dosar, iar la finalizarea lor urmează să fie puse în aplicare 15 mandate de aducere pentru efectuarea de audieri.

Mandatele de percheziţie au fost puse în executare în judeţele Braşov, Galaţi, Buzău, Bacău, Iaşi, Vrancea, Maramureş şi în municipiul Bucureşti.