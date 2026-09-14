Un caz în care este implicat un român ţine prima pagină a presei din Marea Britanie. Este vorba despre un accident în urma căruia o atletă celebră în Regat şi-a pierdut viaţa. Autorul, pe nume Vasile Barbu, a executat deja 4 ani de închisoare, dar a pierdut procesul prin care cerea să rămână în Regatul Unit după eliberare. Deşi a încercat să-i convingă pe judecători că este nevinovat, anchetatorii cred că acesta ar fi condus neglijent şi a minţit imediat după accident când a spus că nu şi-a observat victima.

"Alo! Am doborât un biciclist. Repede, vă rog! Conduceam şi am lovit-o", spune Vasile Barbu.

Este momentul în care Vasile Barbu sună la numărul de urgenţă, imediat după ce a lovit-o pe atleta Rebecca Comins. Sportiva participa la o competiţie în momentul în care a fost spulberată de vehiculul condus de român.

"Femeia este decedată. OK? A murit. Deci, în acest moment vei fi arestat pentru o moarte cauzată de modul în care ai condus. Nu trebuie să spui nimic. Tot ce declari ar putea fi folosit în instanţă ca probă împotriva ta".

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Barbu nu a reuşit să le explice anchetatorilor cum s-a produs tragedia. A declarat că nu şi-a dat seama că a lovit pe cineva şi că era convins că zgomotul izbiturii a fost produs de marfa pe care o transporta. Scenariul lui nu a convins însă pe nimeni...

"I-am lăsat spaţiu. Am stat cam aşa...ca să trec de ea. Şi am auzit o bubuitură", spune românul.

Judecătorii au decis deportarea

La reconstituire, experţii au constatat că şoferul român conducea imprudent şi cu viteză mare în momentul accidentului. Iar analiza făcută de specialişti a demonstrat că femeia fusese lovită în plin, nu acroşată cum susţinea acesta. Mai mult, maşina condusă era supraîncărcată şi avea defecţiuni tehnice.

Rebecca Comins avea 52 de ani în momentul accidentului şi participa la o cursă de triatlon alături de mai mulţi ciclişti. Bicicleta sa era echipată corespunzător cu elemente de semnalizare, iar vizibilitatea era bună. În dezavantajul românului este şi faptul că zona era plină de indicatoare care arătau că în zonă se desfăşoară o competiţie sportivă.

Bărbatul a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru conducere periculoasă şi suspendarea dreptului de a şofa. Deşi a susţinut tot timpul că şi-a construit o viaţă de familie în Marea Britanie, Vasile Barbu nu a reuşit să-i convingă pe judecători să rămână în Regatul Unit. Judecătorul a concluzionat că interesul public pentru deportarea lui este mai important decât dreptul său la viață privată garantat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Barbu s-a mutat în Marea Britanie în 2002, unde inițial a lucrat ca bucătar într-un pub și ulterior a ajuns să dețină localul. S-a căsătorit cu o româncă în 2004 și are gemeni. Victima sa, Rebecca Comins, era şi ea mama a doi copii şi făcea parte din echipa de triatlon care reprezentase Marea Britanie la competiţiile Europene şi mondiale.