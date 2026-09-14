O casă abandonată din Marea Britanie, descrisă de utilizatorii platformei Rightmove drept "cea mai înfricoșătoare casă" de pe site, a fost scoasă la licitație pentru doar 75.000 de lire sterline. Prețul aparent avantajos ascunde însă o proprietate care necesită lucrări ample de renovare.

O casă din Marea Britanie se vinde cu doar 75.000 de lire. Ce se află în interior i-a îngrozit pe cumpărători - Sursa: www.thesun.co.uk

Este vorba despre Station House, o locuință situată în satul Bleasby, din comitatul Nottinghamshire, chiar lângă o linie de cale ferată. Fotografiile publicate în anunț au atras atenția internauților, care au remarcat starea precară a imobilului și atmosfera sumbră pe care o transmite, scrie The Sun.

Interiorul casei pare desprins dintr-un film de groază. Pereții au tapetul decojit, podelele sunt deteriorate, iar mobilierul și încăperile au fost lăsate într-o stare avansată de degradare. Într-unul dintre colțurile unei camere se află chiar o păpușă veche din cârpe, element care a contribuit la impresia de loc abandonat și nelocuibil.

Bucătăria nu este într-o stare mai bună. Ferestrele sunt acoperite, gresia este murdară, iar vopseaua de pe pereți este deteriorată. În baie, cada și chiuveta prezintă urme de rugină, în timp ce pereții și perdeaua au nevoie de înlocuire sau reparații.

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O proprietate cu o istorie de aproape 180 de ani

Dincolo de aspectul neglijat, Station House are o istorie interesantă. Casa a fost construită în 1849 și a aparținut în trecut persoanei responsabile de trecerea la nivel cu calea ferată din zonă.

Înainte de instalarea barierelor automate, paznicul trecerii era cel care deschidea și închidea manual porțile atunci când pietonii sau vehiculele trebuiau să traverseze liniile de cale ferată.

Localnicii nu își doresc însă ca această proprietate istorică să fie demolată, în ciuda stării sale actuale. Casa face parte dintr-o serie de imobile istorice construite de-a lungul liniei de cale ferată, existând proprietăți similare în apropierea stațiilor Lowdham, Thurgarton și Fiskerton.

Anunţul descrie locuinţa drept o "oportunitate rară de renovare"

Anunțul de pe Rightmove descrie locuința drept o „oportunitate rară de renovare”, subliniind potențialul ridicat al proprietății. Casa este independentă, are trei dormitoare și beneficiază de un teren generos, ceea ce ar putea transforma imobilul într-o locuință atractivă după o renovare completă.

Prețul de pornire de 75.000 de lire sterline este cu atât mai interesant cu cât proprietățile din satul Bleasby se vând, în medie, cu aproximativ 638.965 de lire sterline. Diferența uriașă de preț reflectă însă starea actuală a casei și investițiile considerabile necesare pentru readucerea ei la un standard normal de locuire.

Staționată pe malul nordic al râului Trent, Bleasby se află la aproximativ șase kilometri de Southwell și la circa 13 kilometri sud-vest de Newark. Proprietatea este amplasată într-o zonă verde, cu vegetație abundentă, chiar în imediata apropiere a căii ferate.

Licitația pentru Station House este programată să înceapă pe 28 septembrie, de la ora 13:00, și să se încheie la aceeași oră în ziua următoare. Rămâne de văzut dacă prețul de pornire va atrage un cumpărător dispus să investească într-o proprietate cu o istorie aparte, dar care necesită o renovare amplă.