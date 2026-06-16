Tragedie aviatică în Statele Unite. Cel puţin opt persoane au murit după ce o aeronavă militară de tip B-52 s-a prăbuşit la scurt timp după ce a decolat de pe o bază militară din apropiere de Los Angeles.

O coloană densă de fum negru a putut fi observată la locul accidentului. Serviciile de urgenţă au intervenit rapid, însă nu au mai putut face nimic. Aeronava urma să efectueze o misiune de rutină şi, pentru moment, nu se ştie ce a dus la producerea tragediei.

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Oficialii militari au deschis o anchetă, însă au avertizat că primele date publice se vor lăsa aşteptate timp de cel puţin şase luni.

Incident similar în Rusia

Un incident similar a avut loc ieri şi în Rusia. Un bombardier strategic Tupolev Tu-22M3 s-a prăbuşit în regiunea Irkuţk, în timpul unui zbor de antrenament. Potrivit primelor informaţii, echipajul a reuşit să se catapulteze la timp, iar cauza ar fi fost o defecţiune la motor. Este al patrulea bombardier rusesc Tu-22M3 pierdut din cauza unor probleme tehnice de la începutul anului 2024.

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