Cine era pilotul care a murit în accidentul de elicopter din Grecia

Tragedie în Grecia, în timpul luptei cu incendiile de vegetaţie! Două elicoptere, care participau la o misiune de stingere a flăcărilor, s-au ciocnit inexplicabil în aer, la vest de Atena. Unul s-a prăbuşit într-o minge de foc, în timp ce celălalt a aterizat forţat. Deşi iniţial se anunţase că una dintre victime e de naţionalitate română, informaţiile actualizate au arătat că pilotul care şi-a pierdut viaţa e, de fapt, danez. Ministerul grec de interne a prezentat scuze oficiale pentru confuzia creată.

Accidentul teribil a avut loc ieri după-amiază deasupra oraşului Psatha, situat pe malul Golfului Corint, într-o regiune cuprinsă de flăcări de trei zile. O înregistrare video a surprins exact momentul dramatic în care unul dintre elicopterele de tip BELL se transformă într-o bilă de foc după ce se loveşte, inexplicabil, de o altă aeronavă. Membrii echipajului care au murit în urma coliziunii erau un cetăţean grec şi unul danez. "În cele două elicoptere se aflau în total patru bărbaţi, dintre care doi cetăţeni greci şi doi cetăţeni străini. Cei doi pasageri ai unuia dintre elicoptere au fost găsiţi teferi, în timp ce cei doi pasageri ai celui de-al doilea elicopter au fost recuperaţi în stare de inconştienţă. Au fost preluaţi de ambulanţe şi transportaţi la spital, unde au fost declaraţi morţi", a declarant Vassilis Vathrakogiannis, purtătorul de cuvânt al pompierilor.

Tragedia a avut ecou şi în România

Tragedia a avut ecou şi în România. La scurt timp după producerea accidentului, în spaţiul public au circulat informaţii potrivit cărora unul dintre morţi ar fi român. Autorităţile de la noi au venit însă imediat cu clarificări şi au precizat că ţara noastră nu are nicio aeronavă şi nici piloţi dislocaţi în Grecia. Ministerul elen de interne a prezentat scuze oficiale pentru confuzia creată. La 70 de kilometri de Atena, flăcările sunt în continuare de nestăpânit şi pârjolesc mii de hectare. A fost o nouă noapte de foc pentru pompierii mobilizaţi în lupta cu infernul.

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Acelaşi vânt pune probleme şi în Franţa. Nici bine nu e stins un incendiu, că se aprinde altul. Un nou front de foc ameninţă de ieri după-amiază departamentul Aude. Un vehicul a luat foc pe o autostradă - flăcările s-au răspândit cu repeziciune către vegetaţia din jur şi au ajuns foarte aproape de zonele locuite. 300 de pompieri au fost mobilizaţi. Pe seară, salvatorii au reuşit să controleze în cele din urmă vâlvătaia.

În Gironde, persoanele evacuate se întorc treptat la casele lor, semn că situaţia s-a mai domolit. O parte din merit le revine şi pompierilor români mobilizaţi în Hexagon, care au luptat cot la cot cu salvatorii francezi să oprască liniile de foc.