Italia se sufocă: aproape toate marile oraşe sunt sub cod roşu de temperaturi extreme

Aproape toate marile orașe ale Italiei sub cel mai ridicat cod roșu de temperaturi extreme, pe măsură ce un nou val de caniculă cuprinde țara.

Autoritățile spun că 19 orașe, din nord până în sud, inclusiv capitala Roma, Milano, Veneția și Napol, sunt deja sub cod roșu, iar până luni toate, cu excepția a două orașe, vor intra sub această alertă.

Temperaturile au ajuns sâmbătă la valori de peste 35 de grade Celsius în multe zone, iar autoritățile avertizează că există riscuri chiar și pentru persoanele sănătoase și active, nu doar pentru categoriile vulnerabile, precum vârstnicii, copiii foarte mici și persoanele cu boli cronice, scrie BBC.

Avertismentele vin în contextul în care mai multe țări europene se confruntă cu incendii de vegetație devastatoare, după o succesiune de valuri de căldură care au creat condiții favorabile izbucnirii și extinderii focarelor.

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Autoriăţile de la Roma estimează că doar două orașe, Reggio Calabria, aflat în extremitatea sudică a ţării, și Messina, situată pe insula Sicilia, vor rămâne sub cod portocaliu, al doilea nivel de alertă.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele afectate să evite expunerea la căldură și la razele directe ale soarelui în intervalul orar 11:00 – 18:00, să rămână în spații închise și să consume multe lichide.

Canicula extremă este provocată de un anticiclon subtropical venit din nordul Africii, care se intensifică în prezent deasupra Mării Mediterane.

Grecia, Franţa, Portugalia şi Spania se luptă cu incendiile

Între timp, pompierii din Grecia, Franța, Portugalia și Spania continuă lupta cu incendiile care se întind pe mii de hectare.

În Franța, aproximativ 2.500 de persoane au fost evacuate vineri seară din regiunea Var, din sud-estul țării, după ce un incendiu, care fusese ținut sub control timp de câteva zile, s-a reaprins, au anunțat autoritățile locale.

În schimb, incendiul de proporții din regiunea Gironde, din sud-vestul Franței, este acum sub control, iar aproximativ 200.000 de locuitori evacuați au putut reveni la locuințele lor.

În Grecia, sute de persoane, majoritatea turiști, au fost evacuate pe mare din orașul de coastă Viotia, înconjurat de unul dintre numeroasele incendii de vegetație care afectează țara.

În Spania, peste 200.000 de hectare de teren au ars în 2026 – o suprafață de aproximativ cinci ori mai mare decât media înregistrată până în această perioadă a anului – iar în Portugalia suprafața afectată de incendii este, de asemenea, peste nivelul obișnuit, potrivit datelor Uniunii Europene.

Schimbările climatice determină creșterea temperaturilor la nivel mondial, iar Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, cu un ritm de două ori mai mare decât media globală, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice.