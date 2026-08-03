Gianni Infantino: "Definiţia oficială a FIFA: furnizorul oficial de fericire pentru umanitate"

Gianni Infantino încearcă să stingă controversele apărute după eşecul proiectului de vânzare a unor acţiuni ale organizaţiei unui apropiat al lui Donald Trump. Preşedintele FIFA a publicat un videoclip amplu în care a apărat organizarea Cupei Mondiale din Statele Unite, prezentând un bilanţ fără reproş al competiţiei.

"Lumea a câştigat deja datorită acestei uniuni pe care am trăit-o în această vară (...) Definiţia oficială a FIFA este: furnizorul oficial de fericire pentru umanitate”, spune el într-un videoclip unde comentariile au fost imediat dezactivate.

Gianni Infantino a abandonat vinerea trecută planurile de a deschide organizarea Cupei Mondiale FIFA investiţiilor private.

Financial Times dezvăluise că firma Thrive Eternal, o companie condusă de Joshua Kushner - fratele ginerelui lui Donald Trump - era favorita pentru câştigarea licitaţiei.

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Abandonat de confederaţii şi de cei mai apropiaţi consilieri ai săi, preşedintele FIFA a suferit astfel o înfrângere care îi slăbeşte considerabil poziţia în fruntea organizaţiei.

"Am adus bucurie la milioane de oameni din întreaga lume", spune el, împrumutându-şi vocea pentru momentele importante ale turneului. "Acest lucru ne aminteşte că fotbalul şi Cupa Mondială nu sunt doar o competiţie. Sunt acolo pentru a uni lumea şi, poate, pentru a o face puţin mai bună."

Accentul pus pe puterea unificatoare a Cupei Mondiale trece cu vederea aspectele extrem de discriminatorii ale acestei ediţii americane, cu seria sa de refuzuri masive de vize pentru fanii africani, percheziţii ale echipelor şi expulzări ale arbitrilor. Cazul arbitrului somalez Omar Abdulkadir Artan, expulzat din Statele Unite chiar înainte de a intra în ţară, serveşte drept exemplu frapant. El nu vorbeşte nici despre preţurile exorbitante ale biletelor care au făcut ca această Cupă Mondială să fie cea mai scumpă din istorie şi de interferenţa politică din jurul scandalului cartonaşului roşu anulat jucătorului american Folarin Balogun.