Cu toate problemele, scumpirile, dezamăgirile, românii au găsit un "antidot la criză": vacanţa.

Aproape trei miliarde de euro. Atât au cheltuit românii pe vacanțele în străinătate, în primele patru luni din an. E un salt de 400 de milioane de euro față de aceeași perioadă a anului trecut.

Evoluția vine după o perioadă în care s-a înregistrat deja un record. În 2025, românii au lăsat zece miliarde de euro în afara țării. Iar estimările arată că, dacă păstrăm acest ritm, pragul va fi depășit, scrie ZF.

Antidotul la criză

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Tendința s-a consolidat după pandemie. Călătoriile au devenit "antidotul nostru la criză". Strângem cureaua la haine, la mâncare sau la alte cumpărături, dar nu renunțăm la vacanțe. Este ultima cheltuială pe care o tăiem de pe listă.

Evident, operatorii din turism profită din plin. Companiile aeriene au deschis o mulțime de rute directe noi spre Europa. În plus, avem tot mai multe zboruri charter către destinații exotice.

Pe de altă parte, străinii nu se prea înghesuie să ne viziteze. Suma cheltuită de turiștii străini în România a crescut destul de timid. Doar un plus de 7 procente, adică 1,4 miliarde de euro în primele patru luni. Practic, de două ori mai puțin decât cheltuim noi când plecăm afară.

Cei mai mulți turiști care ne trec pragul vin din Statele Unite, Germania, Marea Britanie și Italia.